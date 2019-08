Cos’è il libero scambio e come funziona? Perché accresce il benessere delle persone che vi prendono parte? A queste domande cerca di rispondere Donald J. Boudreaux nel libro Libero commercio: cos’è e come ci rende tutti più ricchi, nuova pubblicazione di Ibl Libri. Il volume è disponibile per l’acquisto su Amazon e in formato e-book sui principali store on-line: Amazon, Book Republic e Google Play.

Il commercio internazionale è antico quanto la civiltà umana. Ma il suo peso non è mai stato tanto rilevante come oggi: è decollato davvero solo con la Rivoluzione industriale e l’abolizione dei dazi sul grano in Inghilterra nel 1846. L’esplosione del commercio internazionale ha così giocato un ruolo fondamentale nell’incredibile crescita economica che si è registrata in tempi recenti: il PIL mondiale pro-capite è infatti passato dai 1.000 dollari del 1800 ai 16mila del 2018.

Come spiega Boudreaux in questo libro, lo scambio rende possibile e incentiva la specializzazione, incoraggiando anche l’automazione e l’innovazione. E più si allarga la divisione del lavoro, più aumentano beni e servizi disponibili per ciascuno di noi.

Donald J. Boudreaux è professore di Economia alla George Mason University (Fairfax, Virginia) e Getchell Chair del Mercatus Center presso la medesima Università. È autore, tra l’altro, di Hayek: l’essenziale, pubblicato da Ibl Libri nel 2017.