Il MedaWeek 2019 e il commercio nel Mediterraneo

Anche quest’anno si tiene la tredicesima edizione dell’evento “MedaWeek 2019” che approfondirà con appositi forum macro-tematiche economiche e commerciali.

Numerosi gli argomenti che saranno trattati attraverso dei panel di discussione specifici: lo sviluppo di imprese nei Paesi africani, il settore Tessile, l’economia circolare e la rigenerazione urbana nelle città del Mediterraneo, le forme di energia sostenibili, focus specifico solare ed eolico, le opportunità finanziarie nei Paesi islamici, il sociale legato all’economia e al mondo delle imprese.

Gli obiettivi di MedaWeek sono rappresentati dall’idea di cooperazione e sinergia commerciale tra Paesi e aziende della regione mediterranea, fornendo una piattaforma per la riflessione e lo scambio di esperienze sulle principali tendenze economiche nel Mediterraneo, promuovendo la regione mediterranea e i suoi settori economici chiave, influenzando e modellando l’evoluzione del Mediterraneo attraverso il contributo di esperti, promozione di investimenti e progetti innovativi ed ecosostenibili.

L’evento, attraverso una serie di incontri mirati rivolti a imprese e rappresentanze del mondo commerciale e produttivo, mette al centro i valori culturali e i settori economici chiave di una macro-area, quella mediterranea, che nel corso dei secoli è stato il centro politico del mondo. Il successo dell’evento è confermato anche dai numeri della dodicesima edizione, quella del 2018, con la partecipazione di circa 20.000 imprenditori giunti da tutto il Mediterraneo.

Anche quest’anno, dal 20 al 22 novembre, Euromed International Trade prenderà parte a MedaWeek, organizzato dall’Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo. Il presidente dell’Euromed International Trade, Sergio Passariello, ha dichiarato: “MedaWeek è uno dei più grandi forum internazionali dedicati al mondo del business, e il suo punto di forza è di mettere al centro dei propri focus il Mediterraneo, un’area economicamente strategica, ricca di un glorioso passato e capace di guardare al futuro con spirito innovatore. Siamo fieri di prendere parte per il secondo anno consecutivo a questa esperienza come partner ufficiali: essere presenti per noi significa aprire le porte della conoscenza e orientarsi verso le direzioni in cui va il mondo economico e produttivo nel quale operiamo. Un’occasione unica per dare risposte sempre più precise e puntuali alle esigenze delle imprese consorziate che usufruiscono dei nostri servizi di internazionalizzazione, formazione, accesso ai finanziamenti, sviluppo di franchising e sostegno alle startup. Da quest’anno abbiamo anche pensato di offrire a tutti gli imprenditori interessati la possibilità di unirsi a noi, sfruttando alcuni vantaggi in termini di visibilità e orientamento in una grande rete di discussioni e relazioni”.

Il Mediterraneo non figura in maniera sistematizzata in nessuna banca dati e non è facile accedere ai principali indicatori economici che riguardano la regione. Tale evento può rappresentare un momento di confronto e di analisi nella comprensione dello sviluppo economico e delle prospettive sociali future di tutto il Mediterraneo.