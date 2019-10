Fca-Peugeot: via libera alla fusione

Tra Fca e Peugeot la fusione è ufficiale. I Cda dei due gruppi automobilistici hanno deciso di “lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica. Entrambi i consigli hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of understanding vincolante”.

Il matrimonio tra i due colossi europei dell’auto farà nascere il quarto gruppo mondiale dell’auto con 8,7 milioni di veicoli venduti. Il nuovo gruppo sarà posseduto da una società paritetica con sede in Olanda e un Consiglio d’amministrazione di 11 membri presieduto da John Elkann e con Carlos Tavares come amministratore delegato. Fca e Peugeot sostengono la previsione di risparmi annuali di 3,7 miliardi di euro “senza chiusure di stabilimenti”. Il fatturato sarebbe superiore ai 170 miliardi di euro.

Tavares ha voluto ringraziare l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley: “Questa convergenza – ha detto Tavares – crea un significativo valore per tutti gli azionisti e apre a un futuro brillante per la società risultante dalla fusione. Sono soddisfatto del lavoro fatto finora con Mike e sarò molto felice di continuare a lavorare con lui per costruire insieme un grande gruppo”.