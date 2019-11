La concorrenza fiscale incentiva la P.A. ad essere efficiente ed “accountable”

La concorrenza fiscale di Olanda, Irlanda ed altri Paesi membri Ue (ed anche Ocse) non è “sleale”, è semplice concorrenza e come tale esprime la maggiore efficienza di quei sistemi, virtuosi, in grado di contenere la loro pretesa fiscale e al contempo garantire infrastrutture e servizi, rispetto all’inefficienza italiana che, a dispetto della pressione fiscale tra le più alte al mondo, è dotata di infrastrutture obsolete e fatiscenti e fornisce servizi inadeguati , se non addirittura inesistenti.

La competizione fiscale spinge i governi a ridurre le imposte ed a porre un freno all’entusiasmo dei politici per scelte imprudenti incentrate su tasse elevate ed un eccesso di spesa pubblica, cioè spinge i governi verso scelte che rendano la spesa pubblica e l’utilizzo del gettito fiscale verso una maggiore efficienza.

Il pianificatore centralizzato non è in possesso di tutte le conoscenze necessarie a compiere le scelte più efficienti, non è in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti repentini che avvengono nell’economia, è un lento pachiderma che compie scelte illogiche al contrario degli agenti economici che sono in grado di adattarsi flessibilmente e velocemente alle mutevoli esigenze dei consumatori ed alle evoluzioni tecnologiche, rappresentando la conoscenza congiunta di milioni di operatori nel libero mercato e per i quali le imposte sono una tassa sulla razionalità delle loro scelte: più sono alte e maggiore è la quota di ricchezza che viene distrutta e disincentivata, quindi la concorrenza fiscale interviene per contenere la potestà impositiva dei governi e le decisioni di spesa.

Il motivo per cui la spesa pubblica è inefficiente è che le entrate derivano, non da risorse acquisite attraverso lo scambio volontario, ma attraverso una transazione coercitiva (tasse) in deroga al principio secondo il quale l’allocazione efficiente di risorse scarse si fonda sulla libera scelta del consumatore in antitesi, appunto, alla allocazione impositiva operata dallo Stato. L’intervento governativo ha sempre un effetto distorsivo: la migliore allocazione delle risorse si ha quando, dato un sistema di prezzi, le imprese massimizzano i loro profitti ed i consumatori rendono massima la soddisfazione dei loro bisogni ma ciò implica la libera scelta del consumatore.

L’Italia subisce passivamente la concorrenza fiscale degli altri Paesi europei senza riuscire ad imitarne la riduzione di imposte : ha una pressione fiscale reale attestata al 48 per cento (dato Cgia Mestre) e quella sulle imprese ad oltre il 65 per cento, mentre la pressione fiscale media dei Paesi Ocse è al 34 per cento: quindi le imprese italiane devono competere con il fardello di un “dazio” interno di oltre 20 punti a causa delle scelte errate dei governi italiani in materia di tassazione e di spesa pubblica e non a causa dei comportamenti virtuosi dei competitors europei.

Ad esempio, la spesa pubblica della Spagna, che ha riformato l’intera pubblica amministrazione, è circa 500 miliardi contro i circa 860 miliardi di quella italiana ovvero il 40 per cento inferiore a quella pro capite italiana e riuscendo a fornire servizi e infrastrutture adeguate alle esigenze dei cittadini spagnoli. Per l’Italia le voci di bilancio pubblico da tagliare riguardano principalmente i trasferimenti a fondo perduto (circa 50 miliardi) e gli acquisti di beni e servizi della P.A. (circa 140 miliardi): in tutti i decenni passati la velocità di crescita della spesa pubblica è stata quasi sempre superiore alla crescita del Prodotto interno lordo. I veri costi della politica sono nelle malversazioni degli acquisti dei beni e servizi della pubblica amministrazione, e nei sussidi: che vanno trasformati in credito d’imposta.

Ed anche la trasparenza della macchina statale può contribuire alla sua efficienza: attraverso “l’accountability”, cioè il dover rendere conto ai cittadini che possono, in tal modo, controllare e recensire, con i loro giudizi l’erogazione dei servizi, riducendo corruzione e sprechi e indirizzando le modifiche ed i miglioramenti necessari. È necessario mettere tutto in Rete, acquisti, fornitori, contratti, costi dei beni e servizi. Solo la trasparenza della macchina statale può garantire “l’accountability”. Accountable è un termine inglese che non ha un equivalente in italiano ed è un termine sintetico per indicare una frase: “rendere conto”, “assumersi la responsabilità di ciò che si dichiara”, “l’azione e l’impegno di una organizzazione di dare conto delle scelte effettuate, delle attività intraprese e dei vantaggi realizzati per i propri interlocutori”.

Per le organizzazioni pubbliche o private, accountability indica la realizzazione di un sistema di responsabilità che rende chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo degli effetti, ossia la metrica e gli indicatori consentono di dare conto ai cittadini del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti per lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità di riferimento. Gli strumenti di accountability sono strumenti efficaci nei processi di formulazione e valutazione delle politiche pubbliche, capaci di introdurre un processo di cambiamento delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni, per contribuire a renderle sempre più vicine alle esigenze dei cittadini e sempre più efficaci nella realizzazione degli impegni assunti.

Diventare più accountable significa, quindi, essere più responsabili ed efficaci agli occhi della società e della collettività di riferimento; significa rendere la Pubblica amministrazione una casa di vetro che comunica con i cittadini che amministra spiegando chiaramente quali sono gli obiettivi della sua azione ed il modo ed i mezzi per raggiungerli. La trasparenza ed il controllo delle azioni politiche sono il migliore incentivo alla efficienza. Solo con la riduzione delle inefficienze e tagliando la spesa pubblica improduttiva si possono ridurre le imposte ed essere in grado di neutralizzare la concorrenza fiscale.