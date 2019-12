Domani il Forum dei professionisti

Appuntamento con l’XI Forum dei giovani professionisti, che si terrà domani fra le 9.30 e le 13.30 al Grand Hotel Plaza, via del Corso 126 Roma.

Quest’anno l’incontro approfondirà i “Principi etici dei servizi legali, economici e finanziari alle imprese: gli effetti delle concentrazioni nel mercato globalizzato”: le Big Four ricoprono il 90 per cento del mercato della revisione e a quasi 20 anni dagli scandali Enron e Parmalat, la Legge non è ancora efficace, poco è stato fatto e questi disastri si potrebbero ripetere.

Interverranno, fra gli altri: Giulio Tremonti, Andrea De Bertoldi, Pietro Navarra, Jacopo Morrone, Andrea Mandelli, Ylenia Lucaselli, Francesco Urraro, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Daniele Virgillito.

L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) è il sindacato più rappresentativo della categoria, con i suoi quasi 12 mila iscritti e 120 sedi in tutta Italia. Il suo attuale presidente è Daniele Virgillito.