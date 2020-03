Titanic economico

Finalmente ha visto la luce il tanto atteso decreto “salva economia”. Mai come in questo caso nomina non sunt omina. Perché è davvero difficile capire che razza di economia abbiano in testa Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri. Ricapitolando: dipendenti statali e parastatali al sicuro dalle intemperie come al solito, per gli altri lavoratori dipendenti cassa integrazione a pioggia.

Per partite Iva ed imprese? Proroga di qualche mese per versamento Iva, ritenute e contributi (e se da qui a qualche mese non lavoreranno dove li trovano i soldi per pagare vecchie e nuove imposte? Ah, saperlo!) e ricchissimi 600 Euro una tantum per ciascuna partita Iva.

Intendiamoci, nessuna sorpresa: quale sia l’ideologia di fondo dell’attuale maggioranza di governo non è un mistero. Ma vi svelo un segreto, amici miei: imprese e partite Iva producono ricchezza e, se nel contempo muoiono, poi redistribuite gli hashtag e i flash mob con i quali stiamo spezzando le reni al Coronavirus. Scusate il disturbo, eh: lo so che in ogni Titanic che si rispetti non si deve disturbare l’orchestrina che strimpella nel salone dei balli.