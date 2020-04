Covid-19 e impresa, nuove insidie per gli imprenditori: ne parla Annetta

L’avvocato Massimiliano Annetta, docente universitario di Diritto processuale-penale, interviene sull’emergenza del momento dal punto di vista strettamente economico.

Al centro della preziosa “consulenza legale” offerta al mondo dell’impresa la spinosa tematica del “dopo-lockdown”, la serrata di gran parte delle imprese produttive, attuato per contrastare la diffusione del Covid-19, semplicisticamente chiamato da tanti Coronavirus.

Infatti, quando le aziende italiane riprenderanno la produzione – ed è necessario farlo il prima possibile per evitare conseguenze economiche irreversibili – sulla testa degli imprenditori e delle industrie graverà una nuova spada di Damocle: il rischio, per i responsabili di tutte le aziende con lavoratori dipendenti, di conseguenze civili e penali derivanti dal rischio di contagi all’interno dell’attività. Un rischio che va ad unirsi ai precedenti e che si configura, legalmente, nelle disposizioni proprie della responsabilità di garantire sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ma è possibile, per un imprenditore, un amministratore o una azienda tutelarsi dalle conseguenze civili e penali di un contagio occorso all’interno della propria linea produttiva? Sì... È possibile. E l’avvocato Annetta, spinto a fornire spiegazioni anche a chi non ha dimestichezza con il linguaggio legale, ci spiega come fare.