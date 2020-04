Fitch declassa l’Italia: debito quasi “spazzatura”

Bocciato il sistema Paese. Il giudizio dell’agenzia di rating Fitch sull’Italia ha lasciato il segno. Sicuramente ha pesato l’impatto del Coronavirus. Ma ridurre l’affidabilità del debito pubblico italiano portando il giudizio ad un solo livello dal limite minimo “junk” (“spazzatura”) e attribuendogli un punteggio di BBB- è un fatto storicamente negativo. La decisione segue, di appena quattro giorni, il giudizio di Standard & Poor’s che, invece, aveva lasciato invariato il rating del nostro Paese, a BBB, mantenendo l’outlook negativo.

La reazione del ministero dell’Economia è stata immediata: “I fondamentali dell’economia e della finanza solidi”. Secondo Fitch, “il downgrade riflette il significativo impatto del Coronavirus sull’economia italiana e sulla posizione di bilancio”. Per l’agenzia, “l’Italia ha dimostrato un’ampia coesione politica nelle prime settimane della pandemia e il sostegno per la coalizione di governo è aumentato. Comunque le tensioni politiche sono riemerse nelle ultime settimane. Riteniamo che le tensioni politiche si intensificheranno con il rilassamento graduale delle misure di lockdown e l’attenzione politica si sposterà sull’economia e la risposta comune europea alla crisi”.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sottolinea che la decisione di Fitch “non tiene conto delle rilevanti decisioni assunte nell’Unione europea, dagli Stati che la compongono e dalle istituzioni che ne fanno parte. In particolare, non sembrano adeguatamente valorizzati l’orientamento strategico della Banca centrale europea”. Intanto, la reazione dei mercati alla decisione di Fitch è meno peggiore di quanto si potesse temere, grazie anche alle attese per la Fed stasera e la Bce domani, che hanno l’effetto di limitare la speculazione. Lo spread Btp-Bund, pur salito, viaggia a 226 punti con un rendimento pari all’1,76 per cento, mentre le aste di Btp hanno fatto il tutto esaurito e Piazza Affari si mantiene positiva.