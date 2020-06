Just Eat-Grubhub: nasce colosso del food delivery

Just Eat Takeaway si mangia Grubhub. Dalle nozze nasce un colosso mondiale delle consegne di pranzi e cene a domicilio. Just Eat Takeaway paga 75,15 dollari per ogni azione Grubhub, per un’operazione dal valore di 7,3 miliardi di dollari. Con l’acquisizione Just Eat Takeaway entra sul mercato americano, ampliando la sua presenza a livello mondiale. La società era infatti finora presente in Europa, Australia, Brasile e Canada.

Per Jitse Groen, il miliardario olandese che ha creato Takeaway nel 2000 nella sua stanza all’università, si tratta di un colpo importante. Meno di due mesi fa Takeaway ha ottenuto il via libera antitrust dalle autorità britanniche per acquistare Just Eat. L’operazione lascia invece a bocca asciutta Uber, che aveva presentato un’offerta per acquistare Grubhub per crescere sul mercato delle consegne di pranzi e cene, dove la concorrenza sta aumentando e il risiko accelera con il coronavirus. La pandemia ha infatti costretto in casa miliardi di persone facendo balzare il ricorso alla consegne per soddisfare le proprie voglie alimentari. Uber avrebbe deciso di fare un passo indietro nell’operazione sulla scia dei timori antitrust di Grubhub che, temendo un processo di approvazione lungo per l’operazione, temeva di restare nel limbo.