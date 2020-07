Come è possibile avvicinare i giovani all’economia?

L’economia non sembra essere una delle materie più diffuse nelle scuole superiori e nemmeno tra le più popolari fra gli studenti: come possono allora gli insegnanti stimolare il loro interesse verso la disciplina?

Il webinar Ibl svoltosi ieri ha preso spunto dal libro Commercial Society. A Primer on Ethics and Economics, di Cathleen Johnson, Robert Lusch e David Schmidtz per riflettere sulle modalità con cui è possibile avvicinare i giovani alla scienza economica. Il libro - che verrà pubblicato in traduzione italiana dall’Istituto Bruno Leoni - rappresenta infatti un valido strumento didattico a disposizione degli insegnanti.

A spiegarne le finalità e i contenuti, che intrecciano ambiti diversi come l’economia, l’etica e l’imprenditorialità, sono intervenuti due degli autori: Dave Schmidtz (University of Arizona Center for the Philosophy of Freedom) e Cate Johnson (West Virginia University). Per raccontare le varie esperienze di insegnamento dell’economia nelle scuole attuate in diversi Paesi hanno partecipato al webinar anche Stefano Adamo (University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina), Pierre Garello (Ies Europe and Aix-Marseille University), Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni) e Christian Nasulea (Ies Europe and University of Bucharest).

Su questo fronte, l’Istituto Bruno Leoni è attivo da diversi anni con il suo programma Ibl nelle Scuole, che prevede delle “prime lezioni di economia”, registrate o in presenza, tenute da ricercatori Ibl, ma anche la realizzazione di corsi di formazione per docenti sulle modalità di insegnamento dell’economia e di materiali ad uso didattico, come il libro Homer Economicus. L’economia spiegata dai Simpson, a cura di Joshua Hall o i fumetti Cosa succede davvero se... Le conseguenze visibili e invisibili delle scelte pubbliche di Giorgio Vallorani. Dalle cinque storie a fumetti sono stati realizzati anche altrettanti cartoni animati a opera dello stesso Vallorani, che è anche l’autore delle animazioni tratte dal libro Gesù economista di Charles Gave.