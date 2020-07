Gli effetti delle politiche macroeconomiche

Qual è il primo insegnamento che gli economisti possono dare ai politici? Senza dubbio che, qualsiasi cosa essi facciano, devono rispettare un vincolo di bilancio: nessun pasto è gratis, prima o poi il conto arriva.

Da questa premessa, si è partiti ieri in occasione della presentazione on-line del libro di Lorenzo Forni Nessun pasto è gratis. Perché politici ed economisti non vanno d’accordo. A dialogare con l’autore è stato Carlo Stagnaro, il quale ha messo inizialmente in luce due importanti aspetti del libro: il suo essere un testo didattico, ma non pedante, una sorta di manuale di politiche macroeconomiche che spiega a cosa servono, cosa possono o non possono fare e soprattutto quali sono i rischi del maneggiarle male; il senso di umiltà che pervade ogni pagina del libro, in un’epoca in cui agli economisti è chiesta una ricetta per risolvere qualsiasi problema.

Per spiegare cosa sia il vincolo di bilancio, Lorenzo Forni (professore di Politica economica all’Università di Padova) ha parlato del caso italiano, dove il debito pubblico è raddoppiato (dal 60 al 120 per cento del Pil) nell’arco di dodici anni (1980-1992). Per uno Stato valgono le stesse regole di bilancio che deve seguire una famiglia: ci si può indebitare, ma a questo debito deve far fronte la capacità di ripagarlo. La credibilità permettere inoltre di soddisfare un vincolo di bilancio su un tempo più lungo.

Nel corso della conversazione si è poi discusso delle modalità di gestione del debito pubblico, che possono prevedere una sua ristrutturazione. In un Paese come l’Italia dove il debito è detenuto per il 70% circa da residenti è complesso pensare a una sua ristrutturazione, dal momento che vorrebbe dire far calare una pesante tassa sugli italiani.

Successivamente sono state affrontate numerose altre questioni, tra cui i vantaggi e gli svantaggi di appartenere all’area dell’euro, dove i primi - per l’autore - sono decisamente superiori ai secondi, oppure le politiche economiche adottate da Donald Trump che hanno portato Forni a parlare della pervasiva debolezza dell’inflazione, nonostante i massicci interventi della Fed e della Bce.