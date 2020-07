Il miglior modo per rendere schiava una nazione è il debito

In sintesi, anche per i più tetragoni entusiasti del “Next Generation Eu”.

1) Le linee di credito del Recovery fund sono prestiti e l’Italia, più prima che poi, li dovrà restituire. Adottato questo nuovo canale di finanziamento comunitario, la Bce potrebbe decidere di rallentare o ridurre i tradizionali acquisti Quantitative easing di cui, finora, beneficiava anche l’Italia.

2) I contributi a fondo perduto sono tali per modo di dire: nel caso dell’Italia gli 80 miliardi ottenibili saranno parzialmente offset da quanto l’Italia dovrà a sua volta versare nel fondo per capitalizzarlo. Attraverso nuove tasse comunitarie (la famigerata “Plastic tax”) o nuove emissioni di Btp. Così decurtati, resterebbero, netti, circa 25 miliardi.

3) Come Sweetener per raggiungere un accordo, i quattro Paesi frugali (ossia i più recalcitranti all’accordo) hanno ottenuto un sostanzioso aumento dei cosiddetti refund ossia delle restituzioni dal bilancio comune, di parte dei contributi annualmente versati. Gli altri Stati membri si faranno quindi carico dello shortfall dei minori introiti nel bilancio comunitario. L’onere per l’Italia sarà di circa 11 miliardi. Quindi il supposto “regalo” di cui sopra si ridurrebbero dai 25 ai 14 miliardi netti.

4) In sostanza è come se all’Italia, da decenni contributore netto del bilancio comunitario, venisse restituita una piccola parte dei contributi versati in eccesso di quanto riceveva in tutti gli anni precedenti.

5) Non è finita qui: i soldi del Recovery fund sono soggetti a condizionalità (più stringenti di quelle del Mes) sia nei campi di utilizzo – per esempio, svolta green, digitalizzazione – sia per quanto riguarda la compliance alle indicazioni di riforme strutturali fin qui impartiteci.

6) Il vincolo di utilizzo dei grant e dei finanziamenti sarà sottoposto al placet della Commissione europea mentre una maggioranza qualificata degli altri stati membri potrà ritardare o bloccare l’erogazione, ove giudichi inadeguati i piani presentati o la loro realizzazione.

7) È intuitivo che questo indebolirà la posizione dell’Italia nei futuri negoziati con gli altri Stati membri. Si pensi alle nomine più pesanti nella Commissione Ue e nelle dg, alla distribuzione delle sedi di agenzie, ai dossier critici come la politica commerciale esterna o quello sulla distribuzione dei migranti (sul quale già ora i nostri partner, volentieri, latitano).

8) Qualsiasi divergenza sui piani di intervento o della loro esecuzione potrà essere usata a pretesto per rintuzzare le nostre pretese in prossimità di snodi cruciali della vita politica comunitaria.

9) Diceva un monumentale presidente americano che il debito è il miglior modo per render schiava una nazione.

10) E, con l’accordo, pioveranno pure soldi ma grandineranno molti più debiti. E non solo sul piano finanziario.