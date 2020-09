EasyJet: alleanza con Emirates anche a Malpensa

Malpensa è sempre più centrale per EasyJet. Dopo Londra-Gatwick è il primo aeroporto europeo del vettore di Luton, e da l’altro ieri è stato inserito nell’ambito dell’alleanza con Emirates denominata “Worldwide by EasyJet”. Una sorta di “rete virtuale” che consente ai passeggeri della compagnia britannica di volare a Dubai con un unico biglietto e una sola connessione da Malpensa e a quelli di Emirates di volare in Europa alle stesse condizioni.

Dalla fine di marzo del 2022 alle tradizionali rotte continentali si aggiungerà anche Bucarest, rampa di lancio di EasyJet nell’Europa dell’Est. Seguiranno poi, secondo il country manager Italia, Lorenzo Lagorio, “ulteriori novità e investimenti non solo dalla base di Milano”. Dall’aeroporto in provincia di Varese “nonostante la pandemia, in agosto hanno volato 16 dei 22 aerei basati a Malpensa”, ha spiegato Lagorio, sottolineando che in questo modo EasyJet ha lavorato “al 60 per cento della capacità complessiva”, servendo il 40% dei passeggeri transitati per lo scalo.

“Ci siamo stabiliti a Milano-Malpensa nel 2006 e negli ultimi 12 anni abbiamo continuato a crescere in modo organico - ha aggiunto - assicurandoci nel tempo una posizione di leadership nel mercato, rafforzando l’identità del nostro brand e generando valore sia per le comunità locali, che per i nostri dipendenti, i cui contratti di lavoro sono riconosciuti essere tra i migliori nel settore in Italia”.

Per Lagorio “è arrivato il momento di esplorare nuove opportunità”, a cominciare proprio dalla Romania. Quanto all’Italia, “durante l’estate i collegamenti nazionali sono andati molto bene”. Ora il vettore ha deciso di proseguire annunciando un aumento delle frequenze tra Milano Malpensa e la Sicilia (Catania e Palermo) durante l’inverno.