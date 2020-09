Soldi europei, il Recovery Plan per l’Italia

Ecco cosa presentare alla Commissione europea il 15 ottobre 2020 ai fini della corresponsione dei soldi europei – Recovery fund – che spettano all’Italia. Servono nuove strategie per la crescita economica e cambi di strategia da parte della politica – che deve essere eletta – italiana.

1) Investimenti nelle infrastrutture-costruzioni italiane, nelle reti autostradali e ferroviarie, nei ponti e viadotti. Nelle Infrastrutture telefoniche. Nella Implementazione delle compagnie aeree nazionali.

2) Digitalizzazione dell’intera Pubblica amministrazione italiana, riforma del sistema di giustizia, e cablaggio di tutti i sistemi scolastici ed universitari.

3) Investimenti infrastrutturali per gli ospedali. Digitalizzazione sanitaria, introduzione ed implementazione della carta sanitaria elettronica digitale.

5) Riqualificazione di tutti i nostri centri urbani e delle periferie, politiche per l’impiego – innanzitutto a favore della occupazione giovanile –.

6) Rimpatri e politiche di disciplina e controllo delle migrazioni su territorio italiano.

7) Investimenti nell’efficentamento energetico delle strutture e degli edifici pubblici. Decarbonizzazione e incremento progressivo dell’utilizzo dell’idrogeno. Tutele e garanzie riguardo episodi sismici e rischi geologici e calamità naturali.

8) Implementazione del tasso italiano di crescita economica, con innalzamento alla media del tasso di crescita economica europea che è dell’1,6 per cento. Implementazione del tasso di occupazione italiano di 10 punti percentuali, fino a quello europeo che è in media del 73,2 per cento.

9) Maggiore benessere e innalzamento della qualità della vita percepita ed effettiva da parte dei cittadini italiani. Politiche a sostegno di maggiore tasso di fertilità, vale a dire disponibilità di maggiori servizi.

Ecco il Recovery Plan da presentare a breve alla Commissione europea per la corresponsione dei fondi europei a vantaggio – economico, politico e sociale – del nostro Paese.