Partire dall’educazione economica

Nella sedicesima puntata de La scuola libera, Suor Anna Monia Alfieri dialoga con Enrico Castrovilli dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica (Aeee-Italia).

Il tema della puntata riguarda l’importanza dell’educazione economica e finanziaria nelle scuole italiane. Le più recenti indagini Ocse-Pisa mostrano le lacune dei nostri studenti, ma la padronanza dei concetti e delle nozioni economiche da parte dei ragazzi ha un ruolo che va ben al di là del miglioramento di tali valutazioni internazionali. La formazione economica e finanziaria è infatti l’unico strumento capace di fornire agli studenti italiani quelle conoscenze necessarie non solo per gestire consapevolmente le proprie finanze, ma anche per saper giudicare in futuro le proposte politiche, a beneficio del sistema Paese nel suo complesso.

Su questi temi, Ibl ed Aeee-Italia hanno inoltre organizzato un corso rivolto ai docenti delle scuole superiori e a tutte quelle persone desiderose di approfondire i temi legati all’economia e alla finanza. Maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili QUI.

(*) La scuola libera è la rubrica settimanale dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola ai tempi del Coronavirus.