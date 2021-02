Nel secondo appuntamento di “Buona parola a tutti”, i pareri del professor Enea Franza (dirigente della Consob), che ci aggiorna sull’attuale andamento dei mercati. In questa intervista il professor Franza esprime la sua personale opinione su come e perché i colossi del web andrebbero tassati per l’equa redistribuzione della ricchezza da sempre al centro di studi economici, sociologici e tributari. Riuscirà la politica a fronteggiare le regole gradite alle multinazionali? Questa puntata cerca di approfondire un tema davvero scomodo a partiti, istituzioni e poteri vari.