La fiera virtuale del mondo ittico

Il mondo ittico e il Mediterraneo riscrivono l’attualità economica attraverso gli strumenti della tecnologia, della digitalizzazione e della realtà virtuale. Numerose iniziano ad essere le attenzioni mediatiche dedicate al primo evento virtuale del mondo ittico, il Digital Seafood Trade Show, un progetto di Assoittica Italia, evento business e informativo completamente in digitale che concentra l’attenzione sul settore ittico.

L’evento si terrà on-line il 22 e 23 aprile 2021, con la partecipazione di 49 Paesi e la mostra virtuale offrirà una grande opportunità per le aziende ittiche con l’obiettivo di raggiungere nuovi mercati. Finalità di Assoittica Italia è quella di offrire uno strumento alle aziende, per migliorare la propria visibilità, aumentare il livello degli scambi commerciali ed espandere il settore oltre nuove frontiere. Oggi, il Digital Sea Food Trade Show è la prima e unica fiera internazionale dell’industria ittica che raccoglie numerosi protagonisti della pesca nel Mediterraneo e nel mondo con l’idea di trasferire tutto su una piattaforma internet utilizzando tecnologie sofisticate ma di facile utilizzo. La notizia della Fiera è stata ripresa anche dalla stampa spagnola evidenziando che la Fondazione Expomar ha comunicato che, a causa della situazione sanitaria, la celebrazione dell’evento Expomar Nautica-Pesca è stato temporaneamente rinviato e che le istituzioni della pesca ispaniche stanno incentrando la propria attenzione sulla Fiera ittica organizzata da Assoittica.

Assoittica Italia, l’Associazione nazionale delle aziende ittiche, costituita il 28 maggio 1986, riunisce aziende, operanti in tutto o in parte nel settore ittico. L’attività dell’associazione riguarda l’analisi e la valutazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare, transazioni commerciali e trasformazione, informando gli associati sugli scenari normativi in cantiere, nonché qualsiasi iniziativa tesa al miglioramento della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ittici, verso l’opinione pubblica. Tra gli obbiettivi dell’organizzazione vi è quello di studiare e promuovere qualsiasi iniziativa avente per fine l’incremento ed il miglioramento della commercializzazione dei prodotti ittici e, se necessario, per proteggerne la qualità contro ogni frode e illecito.

Nel tentativo di organizzare e favorire iniziative tese a valorizzare, verso la pubblica opinione, i prodotti ittici, la prima fiera digitale Digital Seafood Trade Show consente alle aziende del settore ittico di implementare nuove opportunità da cogliere per sviluppare strategie di marketing e di internazionalizzazione. Al contrario degli eventi fisici, i cui orari, padiglioni, posizione geografica e localizzazione degli espositori sono rigidi e definiti, il digitale è il regno incontrastato della flessibilità. Scomparendo praticamente del tutto le complicazioni logistiche, è possibile capitalizzare su registrazioni, follow up, pianificazione dell’ultimo minuto dei contenuti e la possibilità di gestire gli incontri con prospect e partner in un arco di tempo che va oltre le specifiche giornate dedicate alla fiera virtuale.

Le aziende del mondo ittico affrontano le nuove sfide legate ai mutamenti economici e commerciali e, di conseguenza, lavorano nella giusta direzione per integrarli al meglio all’interno della propria strategia di marketing, attraverso iniziative virtuali come il Digital Seafood Trade Show. Scavalcare i confini nazionali e portare il Made in Italy ittico nel mondo. Tale vocazione all’esportazione e al network internazionale, sebbene si collochi in un contesto dell’economia internazionale in rallentamento, ha rappresentato negli ultimi mesi uno dei principali fattori di crescita del nostro Paese, sia per le aziende di grandi dimensioni che per quelle di dimensioni più contenute o caratterizzate da una forte impronta familiare, tipica del tessuto imprenditoriale della nostra Penisola. Assoittica intende valorizzare l’eccellenza ittica italiana in tutto il mondo attraverso le potenti armi del network digitale e delle nuove idee di promozione e comunicazione 4.0.