Dopo la fusione tra Fca e Psa e la nascita del nuovo gruppo automobilistico Stellantis, cresce il timore per i possibili tagli dei posti di lavoro. L’amministratore delegato Carlos Tavares ha assicurato ai lavoratori di non voler chiudere nessuno stabilimento, ma i sindacati non sono affatto soddisfatti e attendono la presentazione del piano strategico di Stellantis.