La finanza speculativa condiziona le regole della politica e dei mercati, soprattutto è entrata con piede pesante nella produzione legislativa degli Stati. In principio era solo lo strumento finanziario per armare le guerre, ma dal 1700 a fine Ottocento si trasforma nell’asso vincente per spogliare le nazioni più deboli a vantaggio di quelle più forti: basti pensare al patrimonio artistico transitato dalla Turchia pre-Ataturk verso la Prussia guglielmina. Ieri la speculazione era tutta basata su pezzi di carta, oggi è fatta su valori elettronici, ma la musica è la stessa. Negli anni Quaranta nascono gli hedge fund speculativi, e nel 1968 George Soros li trasforma nel formidabile strumento per operare speculazioni allo scoperto contro le divise (valute) delle nazioni europee: celebri le speculazioni allo scoperto del 1992 contro la Sterlina e la Lira italiana.

La finanza speculativa si dimostra utile servo dei grandi reset del dopo caduta del Muro di Berlino. Oggi la speculazione finanziaria mira a gestire direttamente i bilanci degli Stati, porta d’ingresso possono rivelarsi i Recovery fund. Non è certo un caso che la Commissione Ue abbia affidato al fondo BlackRock (8mila miliardi di dollari di capitale, quotato alla Borsa di New York) la supervisione sui Recovery fund.