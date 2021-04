Giorgetti: “La nuova Alitalia? Solo se proficua”

Si scalda il confronto tra Italia e Ue sul dossier Alitalia. Con Roma che alza i toni e avverte che accetterà solo un “compromesso ragionevole”. E Bruxelles che non si smuove, chiarendo che sta ancora attendendo molte risposte. I margini di trattativa sono ormai strettissimi e si fa sempre più concreto il rischio che la soluzione possa precipitare, tanto che il Governo sta già studiando vari piani alternativi. E mentre monta la rabbia dei lavoratori, che con la liquidità in cassa ormai esaurita temono per gli stipendi di aprile, l’obiettivo del Governo resta comunque trovare un’intesa con l’Europa, che si auspica di poter raggiungere in tempi brevi.

“Tutto quello che è possibile, sarà fatto”, assicura il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che però mette in chiaro: “se non si arriverà ad un compromesso ragionevole in termini di prospettive industriali di sostenibilità, il Governo non lo accetterà”.

Il braccio di ferro con Bruxelles, dunque, non accenna ad attenuarsi, dopo che già nei giorni scorsi l’Italia aveva avvertito l’Ue che non avrebbe accettato discriminazioni. Le interlocuzioni ora proseguono, dopo momenti “anche molto accesi”, ma l’esito della trattativa si fa sempre più incerto.

“Ci muoviamo entro confini molto stretti e il tempo gioca contro di noi”, ammette Giorgetti, che ricorda l’attesa sentenza Ue sui prestiti ponte e bacchetta l’Ue sui ristori: quella norma “deve essere interpretata in modo flessibile e ragionevole perché chi lavora ha diritto alla retribuzione”, spiega il ministro che ieri ha voluto rassicurare i lavoratori del trasporto aereo in presidio davanti al Mise, e, raccogliendo la loro sollecitazione, ha annunciato la creazione di un tavolo permanente sul settore. Ad una delegazione, ricevuta al Dicastero, Giorgetti ha assicurato il suo impegno per garantire la liquidità in cassa per pagare gli stipendi il mese prossimo. Allo studio, secondo quanto si apprende, potrebbe esserci una nuova tranche di ristori per il settore anche per il 2021, che potrebbe arrivare nel prossimo decreto sostegni bis.

“La nuova compagnia” di Alitalia, cioè Ita, “nascerà se avrà la possibilità di operare in modo proficuo, altrimenti, lo ribadisco, secondo me dovremo immaginare qualche altra soluzione, innanzitutto di emergenza”, ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione alla Camera, puntualizzando che la “competenza del Mise è solo sull’amministrazione straordinaria, mentre è il Mef che si occupa del nuovo vettore”.

“Le trattative sono in corso, sono in corso anche in queste ore e in questi giorni. L’obiettivo, per quanto riguarda il Governo, è provare a individuare un nuovo vettore di proprietà statale che sappia giocare da un lato ruolo di soddisfacimento degli interessi nazionali per il trasporto aereo, ma anche che abbia un equilibrio economico aziendale già molto difficile in condizioni normali, figuriamoci in questo momento, con le previsioni” di ripresa del traffico “alquanto aleatorie”, ha detto Giorgetti.

Inoltre, ha evidenziato il ministro, i “viaggi business probabilmente potrebbero essere impattati dalle nuove modalità di meeting, probabilmente ci sarà un effetto spiazzamento”.

Sul “diverso trattamento riservato dall’Europa nei confronti di Alitalia”, c’è un aspetto formale, cioè “noi partiamo da una condizione giuridica e giuridicamente purtroppo diversa da altri paesi, Alitalia è in amministrazione straordinaria, mentre altri non lo sono - ha spiegato Giorgetti -; inoltre altri vettori sono partecipati dallo Stato”. E poi “c’è un aspetto sostanziale, in cui a noi vengono puntualmente e rigorosamente verificati anche l’entità dei ristori legati all’impatto della pandemia sul trasporto aereo, mentre per altre compagnie sono concesse le possibilità di finanziamento”. “Proprio ieri ci sono state due sentenze del tribunale Ue, su Finnair e Sas, che hanno ribadito la legittimità alle compagnie in bonis di questi tipi di aiuto. Paradossalmente se Alitalia fosse stata in bonis avrebbe potuto ricevere miliardi e miliardi”, ha aggiunto.

Che la situazione sia critica lo dimostra anche il fatto che il Governo sta già lavorando a vari piani alternativi, nel caso la situazione dovesse precipitare. Tra questi, la soluzione ultima sarebbe quella di affittare i rami d’azienda di Alitalia ad Ita, in modo da non rischiare di entrare nel mirino Ue. A rendere ancora più urgente arrivare ad una soluzione è anche la necessità di far decollare prima possibile Ita per non perdere la stagione estiva.

La Commissione europea, invece, non sembra avere fretta. Da Bruxelles si fa sapere che si stanno attendendo ancora molte risposte dal Governo su Alitalia (non nuovi chiarimenti, si precisa, ma le stesse domande già poste nei mesi scorsi e ancora rimaste senza risposta) per poter valutare la discontinuità economica della newco Ita e la strada da fare nei negoziati è ancora molta. L’antitrust Ue, inoltre, non ha scadenze di alcun tipo per prendere una decisione su Alitalia, così come non c’è nessun paletto su un eventuale piano B: il Governo italiano può fare le proposte che più ritiene opportune su Alitalia, puntualizzano dall’Ue. Una posizione, quella europea, che suscita stupore a Roma da parte di Ita e di tutti gli attori in campo: fonti vicine al dossier sottolineano infatti che l’Italia ha dato ogni volta risposte puntuali alle oltre 200 domande dei funzionari europei con 35 documenti e 10 call e che c’è totale disponibilità, ma le domande – affermano – sono spesso ripetitive e a volte poco pertinenti.

Al di là dei toni accesi, tuttavia, l’obiettivo del Governo resta quello di tenersi all’interno della cornice Ue. Partire senza l’ok dell’Ue “sarebbe una scelta di ultima spiaggia”, avverte il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. “Noi analizziamo il piano A e il piano B, ma crediamo che sia possibile arrivare a questo accordo in tempi brevi”, aggiunge il ministro, chiarendo che sul brand nulla è ancora deciso: “Non è solo un fatto di nome o di affetto, ma ci sono dei costi per trasformare. Il Governo – dice Giovannini – considera il brand come un elemento importante della trattativa”.