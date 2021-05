Il debito pubblico italiano in mano allo Bce. Per la prossima primavera si stima che la Banca centrale europea gestirà oltre 750 miliardi di Btp. Nella relazione che sarà illustrata il prossimo 31 maggio Bankitalia confermerà la quota ormai residuale dei titoli di Stato direttamente detenuti dalle famiglie. Mentre è destinato a salire ancora il peso di Francoforte come grande acquirente dei bond dello Stato.