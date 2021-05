Dal green al digitale: opportunità per startup e imprese innovative

“Recovery Plan, dal green al digitale: le opportunità per startup e imprese innovative”. È questo il titolo della conferenza che si terrà oggi alle 11 negli spazi di Wire, il Coworking Space di Roma, in zona Ostiense, che ha aperto i battenti nel settembre scorso e che oggi ospita startup, professionisti ed imprese della new economy, ponendosi come polo attrattivo per venture capital e innovatori.

Un evento organizzato in partnership con Angi, l’Associazione nazionale giovani innovatori, che dà ufficialmente avvio al Protocollo d’intesa appena sottoscritto: un programma di cooperazione finalizzato all’elaborazione e all’avvio di progetti nel campo dell’innovazione, con attenzione alla promozione di nuova imprenditorialità di stampo innovativo, formazione didattica ai giovani e supporto allo sviluppo economico e territoriale in Italia e nel mondo.

L’analisi del Recovery Plan, delle risorse a disposizione per il rilancio e il focus sulle strategie di investimento saranno al centro del meeting: protagonisti imprenditori, Venture Capital, innovatori e professionisti. Interverranno: Riccardo Mittiga, Ceo di Condexo Srl, azienda nel campo del Proptech e Founder di Wire Coworking Space; Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi; Lucrezia Lucotti, Vc Analyst 360 Capital; Leonardo Ambrosini di Nexsecutive; Giuseppe Donvito, partner di P101 Ventures; Francesco Paolo Russo Founder & Ceo di To Be Srl; gli avvocati Benedetto Blasi e Francesca Perri dello Studio Tonucci & Partners.

“Wire si conferma polo attrattivo per Venture Capital, imprenditori, startup e professionisti. Un connettore di idee e progetti, una Community che guarda al futuro e si fa promotrice del rilancio. Qui si condividono spazi di lavoro, ma soprattutto know-how e conoscenze” - ha dichiarato Riccardo Mittiga, Ceo di Condexo e Founder di Wire Coworking Space.

“Investire su giovani e innovazione rappresenta uno dei capisaldi per il rilancio economico e sociale del Paese – ha spiegato Gabriele Ferrieri, presidene dell’Angi – con l’Associazione nazionale giovani imprenditori siamo impegnati in prima linea nel dare il nostro sostegno alle giovani generazioni e alla trasformazione tecnologica e digitale verso le istituzioni e le imprese. Angi come punto di riferimento per l’innovazione, attraverso il suo Manifesto per la Next Generation Eu ha evidenziato progetti e azioni per mettere al centro i talenti e le iniziative più virtuose all’insegna della sostenibilità. E creare sinergie con gli attori dell’ecosistema è fondamentale per instaurare un importante percorso di cooperazione sul territorio”.

Benedetto Blasi, partner di Tonucci & Partners, e responsabile del progetto di partnership con Wire: “Lo studio conferma la sua attenzione al mondo delle startup, che rappresentano il futuro dell’imprenditoria del paese. Per queste realtà è importante, per poter ambire alle opportunità offerte dal Recovery Plan e in generale per attrarre investimenti da business angel e investitori in generale, avere accesso a servizi legali di qualità per tutelare e valorizzare al meglio, sin dai primi passi, i loro innovativi progetti”.

Francesca Perri, partner di Tonucci & Partners, si occupa di intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo sono tra gli obiettivi generali del Recovery Plan. In particolare, le startup e le imprese innovative sono i principali attori di quella che potrebbe essere definita la grande occasione per potenziare la crescita dell’Italia. Si partirà da un Piano di Transizione 4.0 con incentivi e investimenti idonei a implementare le infrastrutture di ogni settore mediante la tecnologia, contestualmente si procederà alla riforma del sistema della proprietà intellettuale e industriale, consentendo così il miglior sfruttamento economico di ogni contenuto innovativo”.

Eurocomunicazione è media partner dell’evento e lo trasmetterà in diretta streaming sul proprio sito web e sui canali social. Ingresso gratuito, su prenotazione (press@wirecoworking.com).