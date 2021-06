Enoitalia, uno dei principali produttori vinicoli italiani, sede a Calmasino, in provincia di Verona, oltre 200 milioni di fatturato, passa nelle mani di Italian Wine Brands spa, public company del segmento Aim di Borsa italiana, tra i primi player attivi nella produzione, distribuzione e vendita di vini italiani di elevata qualità. Attraverso l’integrazione delle due società si creerà il primo gruppo vitivinicolo privato italiano per dimensione, con ricavi aggregati per 405,1 milioni di euro e un Ebitda di 42,7 milioni.