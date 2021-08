Castelforte promuove l’economia circolare e la ricerca storica

Si è svolta il 26 luglio, presso l’Aula consiliare del Comune di Castelforte, in provincia di Latina, la tavola rotonda che ha messo a sistema due dei massimi esponenti della letteratura duecentesca con i principi dell’economia sostenibile, chiave della rinascita Green di un sistema economico e sociale non più sostenibile. L’evento, tenutosi con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Castelforte, è stato organizzato dalla società Ralian Research & Consultancy srl, in partnership con l’Associazione medievale “Il Muristan”, con la sezione Gaeta – Sud Pontino dell’Ucid – Unione cristiana imprenditori e dirigenti e con la partecipazione di Radio Tirreno Centrale. D’altronde, in provincia di Latina, il Comune di Castelforte è quest’anno, nell’ambito delle celebrazioni del sommo poeta Dante Alighieri, un Comune Dantesco.

L’interessantissima tavola rotonda dedicata a “Il periodo tra il 1200 e il 1300. Lo sviluppo della società mercantile come chiave di volta della crescita europea” ha analizzato nel dettaglio la nascita del modello vincente di un’economia del riciclo e di custodia del creato, ispiratrice della moderna economia circolare e dello sviluppo sostenibile, rimarcando l’importante tributo all’epoca medioevale che, erroneamente, viene considerata buia. La ricerca storica ha consentito di comprendere le potenzialità del Medioevo e la pratica del recupero dello scarto con l’introduzione del primordiale concetto di circolarità della produzione, ove le risorse scarse andavano reimpiegate in ulteriori e diverse produzioni, con l’esaltazione del rapporto uomo-natura, di cui l’opera del Sommo Poeta è intrisa, al pari del celeberrimo Laudato sii del quasi contemporaneo San Francesco d’Assisi, un’opera di straordinaria bellezza poetica e di ispirazione per l’Economy of Francesco. Ai lavori della tavola rotonda hanno partecipato il professore Rino Caputo, dell’Università di Tor Vergata e membro della Dante American Society; Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola – Fondazione per le Qualità Italiane; Nicole Mariotti, dottoranda in Economia circolare e valutazione di sostenibilità dei materiali presso l’Università di Torino; Alessandro Pitto, presidente di Spediporto; Giuseppe Pino, founder & owner della Pino Management & Partners; Ottavia Ricci, nota esperta per la progettazione di idee sulla sostenibilità nel turismo per la rigenerazione delle aree interne; l’ingegnere Salvatore Magliozzi, founder di Tototravel.it e autore dell’impresa “20 Regioni in 20 giorni a impatto zero” e Marco Vozzolo, autore di bestseller storici. Dopo i saluti e l’analisi dell’attualità economica della comunità di Castelforte da parte del sindaco Giancarlo Cardillo, gli autorevoli relatori hanno descritto e analizzato il rapporto che esiste tra la storia medievale dei borghi italiani e la società del recupero.

Le conclusioni della tavola rotonda sono state a cura di Valentina di Milla, ceo di Ralian Research & Consultancy e vicepresidente della sezione Ucid Gaeta – Sud Pontino che ha ricordato l’importanza di riflettere sull’attualità dell’economica circolare in rapporto all’innovazione, le smart city, l’intelligenza artificiale e le nuove prospettive economiche provenienti dalle Zone economiche speciali. Un importante evento per innescare riflessioni, dibattito ed iniziativa orientata alla definizione dei modelli di sviluppo più adatti alla tutela di un inestimabile patrimonio. Affrontare e comprendere le sfide e i valori legati all’autenticità di questi luoghi, con l’obiettivo di abbracciare un concetto di sostenibilità economica e ambientale in grado di rilanciare la micro-territorialità attraverso il turismo sostenibile e l’economia circolare. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile, economico, sociale, culturale e ambientale dei piccoli Comuni maggiormente afflitti dal rischio idrogeologico, dallo spopolamento e dall’inadeguatezza dei servizi sociali essenziali che causano disagio insediativo.

Un segnale importante per la promozione di economie di qualità e del turismo sostenibile che fa bene sperare per la rinascita anche sociale e culturale delle piccole comunità. Una concreta rivisitazione storica e dell’economia locale che sarà possibile osservare durante i lavori della fiera medioevale, organizzata per l’8 agosto in Località Suio Terme del Comune di Castelforte, all’interno della quale sarà possibile partecipare attivamente alle pratiche di economia circolare utilizzate nel Medioevo per le filiere della carta, della lana e della cenere per la produzione del sapone.