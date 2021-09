Un evento importantissimo per conoscere la realtà gastronomica e il patrimonio immateriale del Guatemala. “A tavola con il Guatemala” è l’evento che consentirà agli attori della gastronomia del Guatemala di incontrare l’Italia, conoscere i prodotti del Paese e intrecciarli con la realtà e le tradizioni gastronomiche dell’Italia. L’evento “A tavola con il Guatemala” farà incontrare importanti e riconosciuti chef quali Bruno Brunori e Sergio Diaz, intrecciando la cucina italiana con quella del paese latino-americano. Uno spettacolo gastronomico live ed emozionante, presentato dalla giornalista Marinellys Tremamunno, che descriverà agli spettatori le meraviglie del Paese, la scoperta del cuore Maya e la realtà unica di sapori e tradizioni della cucina del Guatemala.

Tra i protagonisti dell’evento ritroviamo il rum. A Retalhuleu, regione costiera del Guatemala, si raccoglie la canna da zucchero da dove si estrae il miele di canna vergine, noto anche come succo concentrato di canna da zucchero, usato per fare il rum Botran, senza melassa o zuccheri aggiunti. Questo rum viaggia poi sulle montagne del Guatemala, a Quetzaltenango (regione della sierra) a 2.300 metri sul livello del mare, dove inizia un lento invecchiamento in barili attraverso il proprio sistema di invecchiamento dinamico. Infine, il rum invecchiato viene portato a Mixco (capoluogo) per l’imbottigliamento. Tutto questo percorso ha la Denominazione di Origine Protetta “Ron de Guatemala”, avallata dal governo del Guatemala e riconosciuta nell’Ue dal 2014. Inoltre, nel 2019 ha ricevuto la prestigiosa certificazione internazionale International Sustainability & Carbon Certificate, che lo rende il primo rum sostenibile al mondo dall’inizio alla fine, cioè in ogni fase del percorso di produzione (sociale, raccolta, distillazione, invecchiamento, imbottigliamento). Altra specialità rum del Paese è quello Zacapa. La storia di questo rum ha origine nel 1939, quando i Botran, una famiglia di emigrati spagnoli, avvia l’attività di distillazione in Guatemala, nella città di Quetzaltenango, che sorge a 2300 metri sul livello del mare. Una regione considerata ideale per la coltivazione della canna da zucchero e per l’invecchiamento del rum. Nasce la distilleria che diverrà nota come Industrias Licoreras de Guatemala, che produce anche il celeberrimo Ron Zacapa, con cui Botran ha in comune l’assemblaggio secondo il “metodo solera”, vero e proprio retaggio spagnolo della famiglia, e la materia prima, costituita da puro succo di canna da zucchero.

“A tavola con il Guatemala” è l’idea progettuale e commerciale con cui la delegazione diplomatica intende dare una spinta all’export di prodotti guatemaltechi in Italia. Sulla scorta dei dati analizzati, tra il 2015 e il 2019, lo scambio commerciale tra Guatemala e Italia è risultato essere in continua crescita, in particolar modo le esportazioni, che hanno registrato un incremento del 12 per cento negli ultimi due anni. Un evento fortemente voluto dall’Ambasciatore Luis Fernando Carranza Cifuentes. L’evento si inserisce all’interno del panorama variegato di strategie di promozione commerciale dei prodotti guatemaltechi attraverso l’uso di canali tipici come le piattaforme digitali, le strategie di marketing e la partecipazione a fiere ed eventi di settore, che si combinano con un’attenta analisi delle tendenze e degli interessi dei consumatori, con percorsi di educazione al prodotto e con il monitoraggio del quadro normativo italiano.