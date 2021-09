Produzione industriale: prezzi in aumento

Prezzi alla produzione industriale in aumento dello 0,5 per cento – ad agosto – su base mensile e dell’11,6 per cento su base annua. Questa la fotografia scattata dall’Istat, mentre sul mercato interno “i prezzi aumentano dello 0,4 per cento rispetto a luglio e del 13,8 per cento su base annua. Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un incremento congiunturale dello 0,7 per cento e crescono del 6,9 per cento in termini tendenziali”.

Per quanto concerne il mercato estero, l’Istituto nazionale di statistica ha specificato che “i prezzi aumentano su base mensile dello 0,6 per cento (+0,7 per cento area euro, +0,6 per cento area non euro) e segnano un incremento su base annua del 6,4 per cento (+7,1 per cento area euro, +5,8 per cento area non euro)”.

Non solo: nel trimestre giugno-agosto 2021 “rispetto al trimestre precedente i prezzi alla produzione dell’industria crescono del 4,8 per cento. La dinamica congiunturale è più sostenuta sul mercato interno (+5,6 per cento) rispetto a quello estero (+2,7 per cento)”. Inoltre ad agosto “si rilevano aumenti tendenziali diffusi a quasi tutti i settori manifatturieri su tutti e tre i mercati di riferimento; i più marcati interessano coke e prodotti petroliferi raffinati (+30 per cento mercato interno, +47,1 per cento area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+20,2 per cento mercato interno, +29,1 per cento area euro, +22,3 per cento area non euro), prodotti chimici (+10,6 per cento mercato interno, +10,3 per cento area euro, +8,1 per cento area non euro) e fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+9,2 per cento area non euro)”.

Rimanendo ad agosto, i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” – secondo l’Istat – “crescono dello 0,4 per cento su base mensile e del 5,3 per cento su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,7 per cento in termini congiunturali e del 4,8 per cento in termini tendenziali”.