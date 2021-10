Facebook, metaverso e l’investimento in Europa

Un investimento in Europa e un piano che ha in serbo la creazione di 10mila posti di lavoro nell’arco di cinque anni. Questa è l’idea di Facebook: le nuove posizioni saranno interamente dedicate al metaverso, ovvero alla piattaforma tecnologica che rappresenta un insieme di esperienze con all’interno sia il mondo fisico che digitale.

L’investimento, hanno riferito da Facebook, “è un voto di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo. L’Europa è estremamente importante per Facebook”. E poi: “Una delle più urgenti priorità è quella di trovare ingegneri altamente specializzati, una campagna di reclutamento avverrà in tutta la regione”.

Luca Colombo, Country director di Facebook Italia, ha evidenziato che il noto social network “è all’inizio di un percorso entusiasmante per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro e saranno i talenti europei a plasmarla fin dall'inizio”.

Cos’è il metaverso

Ma cos’è il metaverso? Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel romanzo “Snow Crash”, il romanzo di Neal Stephenson pubblicato nel 1992 e che rappresenta un classico del genere cyberpunk. Oggigiorno, invece, è ritenuto il nuovo orizzonte della Rete: un mondo virtuale dove gli utenti vivono esperienze multimediali. Mark Zuckeberg, alcuni mesi fa, aveva espresso l’intenzione di investire in questo settore. Un primo passaggio di Facebook in direzione del metaverso può essere ritenuto l’Horizon Workrooms, cioè lo strumento che consente di lavorare in un ambiente virtuale condiviso dove si interagisce con il movimento delle mani.

Per ottenere tutto ciò, ha notato Facebook nel rivolgersi all’Unione europea, “sarà necessaria la collaborazione e la cooperazione tra aziende, sviluppatori, creator e politici. Ha un ruolo importante da svolgere nel definire le nuove regole di Internet. I politici europei sono in prima linea nell’aiutare a includere valori europei come la libertà di espressione, privacy, trasparenza e i diritti delle persone, nel funzionamento quotidiano di internet. Facebook condivide questi valori e nel corso degli anni abbiamo intrapreso azioni significative per sostenerli”.