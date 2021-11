Bonomi: “Tagliare il cuneo contributivo”

Non sono serviti troppi giri di parole. Nella legge di Bilancio dovrebbe essere previsto “un taglio del cuneo contributivo, utilizzando gli otto miliardi del taglio delle tasse, magari a favore di giovani e donne”: a parlare è Carlo Bonomi. Il presidente di Confindustria, a margine dell’assemblea dell’associazione dell’Alto Milanese, ha chiarito: “Penso anche a un provvedimento per la defiscalizzazione della previdenza complementare: sappiamo che, purtroppo, i giovani che entrano nel mondo del lavoro oggi avranno delle pensioni molto basse. Questi sono alcuni esempi che potremmo mettere in campo pensando al futuro”.

Bonomi è andato anche oltre: “L’India ha dichiarato che fino al 2070 non taglierà le emissioni. Quindi è inutile che l’Europa si pone come emissioni zero, quando poi la Cina ha già annunciato l’apertura di 18 nuove centrali a carbone. Dobbiamo convincere tutti a fare i passi che sono necessari – ha terminato – ma dobbiamo farli tutti insieme, sennò rischiamo di mettere a repentaglio posti di lavoro nelle aziende italiane a favore di altri, che non rispettano i nostri stessi criteri”.