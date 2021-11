Come promuovere e valorizzare un business locale

Promuovere un business locale può non essere facile; riuscire a farlo gestendo una pianificazione accurata renderà tutto più semplice e permetterà di sponsorizzare e allo stesso tempo di valorizzare in maniera adeguata la propria attività. Valorizzare un’azienda in modo sapiente presuppone innanzitutto una buona organizzazione, e un business plan preciso ed accurato. Un piano di promozione del business deve tenere conto del range di pubblico a cui si rivolge; sarà indispensabile, allora, fare una ricerca mirata sui gusti del settore a cui si intende mirare ed intercettarne i bisogni. Una volta stabilito chi è il cliente a cui si punta e dove si trova, si dovrà raggiungerlo in ogni modo: su internet e quindi su social, ma anche fisicamente, con una pubblicità strategica e creata ad hoc, che renda il marchio davvero vincente.

Quali strategie mettere in gioco

Quando si parla di local marketing si intende una strategia che mira a far conoscere il proprio business a clienti che si trovano vicino, apparentemente facili da raggiungere. Un ristorante o un pub sceglieranno un local marketing per avere un incremento nel numero dei clienti, concentrando così le risorse da usare e ottenendo maggiori prenotazioni. Per arrivare nel modo giusto ai clienti è fondamentale realizzare un sito web ben fatto, facile da navigare e che si trovi attraverso i motori di ricerca: il sito web rappresenta un ottimo biglietto da visita e permette di essere riconoscibili e raggiungibili in ogni momento. Un’altra idea interessante è quella di promuovere l’attività con Google My Business che consente di essere presenti sulla pagina dei risultati con le informazioni relative alla propria attività. Un altro suggerimento utile è quello di organizzare eventi legati alla promozione del business locale; qualsiasi tipologia di evento si leghi all’attività andrà bene, perché servirà a pubblicizzare l’attività stessa e a portare maggiore notorietà.

Un altro elemento da considerare è regalare gadget personalizzati. Su siti specializzati nella vendita di gadget da personalizzare è possibile trovarne di qualsiasi tipo come ad esempio penne personalizzate, tazze, T-shirt e tanti altri prodotti che possono essere utilizzati nei più diversi contesti, e che si rivelano dei regali azzeccati con cui omaggiare clienti o dipendenti.

Un’attività locale ha bisogno poi di usare i social, a partire da Facebook fino ad arrivare ad Instagram, per raggiungere il più grande numero di utenti e coinvolgerli nelle varie iniziative: essenziale è vincere sulla concorrenza e convincere una vasta fetta di pubblico. Instagram e Facebook, social molto amati e conosciuti ormai da tutti, potranno essere utilizzati così per effettuare una pubblicità locale mirata e strategica, usando in modo giusto gli hashtag, il geotag e i tag, e anche specifiche adv, apportando così un incremento nelle vendite oltre che una crescita nei contatti.

Un’altra possibile idea è poi quella di contattare degli influencer per una pubblicità che arrivi al pubblico in maniera semplice ed efficace, o è possibile usare le stories di Instagram per coinvolgere tutti gli utenti e per renderli partecipi delle eventuali attività dell’azienda o delle promozioni che hanno luogo lungo l’arco dell’anno. Bisognerà dunque concentrare le spese per convogliarle su un precisi obiettivi ed usare gli strumenti giusti. Le idee elencate finora sono solo dei suggerimenti che potranno essere presi come spunto per organizzare una vera e propria strategia di local marketing.