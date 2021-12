Mps: aumento da 2,5 miliardi, ipotesi 4.500 uscite

Il nuovo Piano industriale strategico 2022-2026 del Monte dei Paschi di Siena prevede “una discontinuità” del modello di business per una “nuova e più snella” la banca senese. Il cda di Mps ha approvato il nuovo piano che servirà al Tesoro per chiedere una proroga all’Unione europea del termine per l’uscita dal capitale, in scadenza a fine anno, e alla banca per convincere il mercato ad aderire nel 2022 ad un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che servirà a finanziarne la completa ristrutturazione. Il management guidato da Guido Bastianini promette di creare “una nuova e più snella Mps”, con una “una radicale semplificazione del modello operativo e della struttura”, di proseguire nel derisking sul fronte dei crediti deteriorati, che resteranno al di sotto del 4 per cento, e delle cause legali e, novità non da poco, di (ri)portare Siena ad offrire “un’adeguata remunerazione” dei propri azionisti, dopo un decennio in cui ha accumulato qualcosa come 23 miliardi di euro di perdite.

Il piano prevede che il Monte generi nel 2024 un utile pre-tasse di 700 milioni, riducendo il rapporto tra costi e ricavi al di sotto del 60 per cento e mantenendo un costo del rischio a 50 punti base. Il ritorno sul capitale tangibile (rote) si attesterà a circa l’8,5-9 per cento, per salire all’11 per cento nel 2026, mentre sul fronte patrimoniale il Cet1 fully loaded supererà il 14 per cento nel 2024 e arriverà al 17,5 per cento nel 2026, al lordo dei dividendi e dell’effetto positivo della rivalutazione delle attività fiscali differite. I 2,5 miliardi dell’aumento di capitale serviranno a sostenere oneri di ristrutturazione per circa un miliardo di euro, in gran parte destinati a spesare un piano di uscite volontarie di personale, con risparmi di costo di circa 275 milioni all’anno. Secondo fonti sindacali potrebbero esserci fino a 4.500 uscite, tutte su base volontaria. Che però dovrebbero essere in parte compensate da un piano di assunzioni, nel rapporto di una a quattro. Altri 800 milioni serviranno a modernizzare la banca attraverso investimenti nel digitale e nell’It.

“Il Piano prevede iniziative per sostenere la crescita, con sforzi di trasformazione immediati e tangibili che porteranno ad una redditività costante e a benefici patrimoniali”, spiega Mps, che sottolinea come verranno privilegiate le azioni, sotto il pieno controllo del management, che “creano valore già a partire dal primo anno di piano ed entrano a pieno regime entro il 2024” e che “colgono le opportunità offerte dal Pnrr e dall’Agenda per lo sviluppo sostenibile, minimizzando il fabbisogno di capitale anche grazie alle partnership”. Il piano e l’aumento, che arrivano dopo il fallimento della cessione a Unicredit, andranno approvati dalla Dg Comp e dalla Bce: sulla tempistica Mps “non è in grado di fornire una stima precisa” e non esclude che il piano possa subire modifiche “anche rilevanti”.