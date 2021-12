Zegna, made in Italy sbarca a Wall Street

“Siamo pronti a partire”. Ermenegildo Zegna, amministratore delegato del Gruppo Zegna, ha annunciato lo sbarco del marchio italiano a Wall Street previsto per oggi.

“Quello che è iniziato come un lanificio costruito da mio nonno è ora diventato un moderno gruppo di lusso quotato in Borsa con una piattaforma di produzione unica nel suo genere, un sofisticato sviluppo digitale e una dimensione globali – sono state le parole di Zegna riportate su Il Sole 24 ore – siamo ben posizionati per accelerare le strategie di successo dei due marchi principali del gruppo Zegna, Zegna e Thom Browne, pur continuando a costruire sulla nostra eredità, il nostro ethos di sostenibilità e l’artigianato unico che ha reso il nostro brand sinonimo di eccellenza e lusso in tutto il mondo. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e allo stesso tempo lavoriamo per attrarre nuovi clienti più giovani attraverso collaborazioni entusiasmanti e innovazione digitale in tutto il gruppo”.

“Spero di dare un esempio sull’essere coraggiosi e orgogliosi del Made in Italy – ha terminato – scegliendo New York abbiamo alzato l’asticella”. Il brand di casa nostra, così, ha lanciato la sfida a leader del settore come Louis Vuitton, Tiffany & Company e Dior. Un passo in avanti importante, tra stile e innovazione, con lo sguardo rivolto al futuro.