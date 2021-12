La Sardegna in Europa e le opportunità dell’euro-progettazione

Le amministrazioni locali della Sardegna hanno intrapreso un percorso in sinergia per la valorizzazione economica della realtà territoriale, attraverso le opportunità del Pnrr e dei fondi legati all’euro-progettazione. Si è recentemente svolto, presso la Camera di Commercio belga-italiana un importante workshop dedicato agli Enti locali sull’Euro-progettazione e le nuove opportunità per la crescita dei territori legate al Pnrr e alla promozione di idee innovative di marketing territoriale. Grazie alla collaborazione tra la società Tag18 The Advisors Group, guidata da Gualtiero Medda e Fabrizio Canetta, con le amministrazioni comunali sarde, una nuova vision operativa incentrata su informazione, formazione, marketing territoriale e progettazione europea sta accrescendo l’operatività delle autorità comunali con azioni imprescindibili e fondamentali per ottenere risultati nel complesso e competitivo panorama Europeo. Grazie all’organizzazione di una tre giorni densa di contenuti, voluta della società Tag18 e svoltosi a Bruxelles, si è riusciti far confrontare i responsabili dell’European Desk della Camera di Commercio Belga – Italiana con i rappresentanti delle amministrazioni comunali e i delegati dell’Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Belgio, sviluppando idee innovative su progetti specifici di crescita economica e marketing territoriale. Nuove sinergie da sviluppare grazie ai temi legati alla programmazione europea 2021 – 2027, con un focus specifico sulle opportunità del Pnrr destinate alla crescita degli Enti Locali. Una lodevole iniziativa che segue la recente riunione degli amministratori locali dell’Unione dei comuni della Marmilla sulle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio territorio. Gli amministratori presenti stanno avanzando, dopo adeguata formazione, le loro proposte e i loro progetti, sviluppati attraverso incontri mirati “comune per comune”, per il rilancio economico della zona interna e delle coste della Sardegna. A Bruxelles si è registrata la presenza delle amministrazioni comunali di Arzachena, Palau, Villasor, La Maddalena e di Castiadas.

Soddisfatti i sindaci e gli amministratori comunali presenti all’appuntamento europeo. In tale occasione, il sindaco di Villasor Massimo Pinna ha affermato: “ho partecipato con il responsabile dell’ufficio tecnico e abbiamo colto questa importante opportunità per capire come poter far crescere il territorio con Pnrr e come l’ente comunale potrebbe usufruire degli aiuti diretti da parte della comunità europea. Un evento molto utile per aprire la mente alle opportunità degli amministratori, anche di piccoli comuni come il nostro, e far crescere i territori. Nuove idee e collaborazioni anche per la crescita del nostro futuro”, mentre Franco Manna, sindaco di Palau, ha dichiarato: “la delegazione di Palau ha visto la partecipazione di due consigliere. Mi hanno riportato che sono state giornate estremamente costruttive con buone opportunità di incontri, crescita del territorio e l’amministrazione continuerà a sostenere tale sinergia, confermando anche la buona organizzazione intrapresa dagli organizzatori”.

Nuove sinergie e potenzialità condivise anche da Cristina Usai, vicesindaco di Arzachena, che ha dichiarato: “l’approfondimento svolto a Bruxelles insieme a colleghi amministratori è stato molto interessante. Ritengo sia importante, oltre alla formazione dei tecnici, anche la nostra. Il mondo dei finanziamenti europei insieme al Pnrr ci offre l’opportunità di finanziare opere, oltre che singolarmente, anche in partenariato con privati ed altre realtà pubbliche europee. Un elemento da sottovalutare, come la sinergia di noi amministratori con i nostri funzionari che insieme a noi hanno partecipato alla formazione. Penso che la sinergia tra la parte politica e la parte gestionale sia fondamentale per ottenere i finanziamenti, ovvero risultati concreti”, da Federica Porcu, vicesindaco del Comune di La Maddalena, che ha affermato: “un’occasione molto importante di alta formazione e di confronto con gli altri amministratori della Sardegna. Sarà necessario strutturare un ufficio apposito per introdurre tutte quelle azioni che ci permetteranno di cogliere le opportunità che da qui ai prossimi sei anni ci darà l’Europa e per le ingenti somme che avremo con il Pnrr” e da Eugenio Murgioni, Sindaco di Castiadas, che ha ribadito: “l’amministrazione di Castiadas ha deciso di aderire al seminario formativo tenutosi dal 14 al 17 dicembre riguardante la progettazione europea, organizzato in collaborazione con la camera di commercio Belga – Italiana. L’iniziativa persegue l’obiettivo di consentire l’acquisizione di competenze e conoscenze sull’erogazione dei finanziamenti comunitari, nonché sulle modalità di progettazione e di sviluppo territoriale adottate dall’Unione. Vorrei sottolineare l’importanza di quest’iniziativa e di quanto sia oggi strategico e necessario concentrare lo sguardo sul fronte europeo, al fine di cogliere tutte le opportunità che l’Unione ci offre e che fanno parte della nuova programmazione europea 2021–2027. Negli anni a venire, infatti, il nuovo Pnrr sarà il principale canale di reperimento di nuove risorse ed un mezzo fondamentale per finanziare progetti di sviluppo e progresso per il territorio. Ringrazio, quindi, chi ci ha dato l’opportunità di partecipare a quest’occasione di formazione e di grande arricchimento, di cui faremo tesoro e che utilizzeremo al meglio per lo sviluppo e la crescita del nostro comune; questa è la sfida del futuro e ci impegneremo al meglio per perseguirla”.

La società Tag18 ha avviato un percorso istituzionale e di consapevolezza economica per le amministrazioni comunali della Sardegna con il fine di promuovere la crescita sostenibile, gli investimenti e il lavoro, in maniera compatibile con l’equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema regionale e nazionale. Una concreta opportunità per accrescere il grado di responsabilità della macchina pubblica comunale nei confronti di cittadini, imprenditori e liberi professionisti, per innescare quel cambiamento, anzitutto culturale, nelle prassi e nei linguaggi, che dovrebbe permettere alla Pubblica amministrazione di avvicinarsi concretamente alle esigenze vive di cittadini e imprese, come da sempre avviene nei paesi di tradizione anglosassone. Un’opportunità per inaugurare un nuovo approccio al funzionamento della macchina pubblica, motore indispensabile del cambiamento per la ripartenza del sistema Sardegna e della realtà nazionale. La società Tag18 è riuscita ad avviare nuove dinamiche per evitare gli errori del recente passato dovuti ad una mancanza di visione e programmazione strategica. “Da anni cerchiamo di creare un ponte tra la Sardegna e l’Europa” affermano Fabrizio Canetta e Gualtiero Medda, “soprattutto in un momento strategico come questo dove, le opportunità straordinarie offerte dalla nuova programmazione Europea e il Pnrr, possono consentire, agli enti locali in primis, di fare quel salto di qualità necessario per colmare quel gap dovuto all’insularità ma, soprattutto alla mancanza di un’azione sinergica comune”.