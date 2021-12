Istat, produzione costruzioni: crescita a ottobre

Le stime dell’Istat parlano chiaro: per ottobre è previsto un aumento dell’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni (0,8 per cento) rispetto a settembre. Non solo: nella media del trimestre agosto-ottobre “la produzione nelle costruzioni registra una crescita del 2,8 per cento rispetto al trimestre precedente”.

Inoltre, su base tendenziale, l’Istituto nazionale di statistica ha spiegato come l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenti “del 10 per cento”, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresca “del 13,9 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2020)”.

Infine, “nella media dei primi dieci mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indice grezzo cresce del 25,5 per cento – ha notato l’Istat – e l’indice corretto per gli effetti di calendario del 26 per cento”.