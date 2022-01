Bollette e misure anti-rincari: atteso il Cdm

Ristori per i settori che hanno risentito delle ultime misure varate dall’Esecutivo, come turismo e discoteche, la discussione su bollette di luce e gas (che potrebbe slittare). Questi i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri che potrebbe riunirsi giovedì. Sul Dl sostegni, secondo quanto trapelato dal Mef, dovrebbe trattarsi di un intervento pari a 1-2 miliardi di euro.

Possibili scenari

Per contrastare il caro bollette in un periodo di tempo ristretto, il ministero dello Sviluppo economico ha suggerito a Palazzo Chigi di adoperare i proventi delle aste Ets, ossia il sistema Ue per l’acquisto di diritti a emettere Co2. Il Mise, tra le altre cose, avrebbe indicato di tassare gli extra-profitti delle società energetiche, di utilizzare l’extra-gettito delle accise e accantonare le scorte strategiche di gas per le imprese.

La difesa del sistema industriale

Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’energia, in un appuntamento on-line con l’Enea, ha riferito che il caro-energia sta mettendo a repentaglio “il patrimonio industriale del Paese”. Per questo la richiesta di Confindustria è chiara: subito “un tavolo interministeriale a Palazzo Chigi per valutare soluzioni a difesa del sistema industriale, oggi a rischio”.