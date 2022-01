Bollette e sostegni: via del Governo al decreto

Dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera con le norme relative al contenimento dei rincari delle bollette e le misure con le risorse destinate ai comparti più colpiti dalle ultime strette anti-Covid. Alla fine della fiera, dovrebbe aggirarsi intorno a 1,6 miliardi la cifra per i supporti alle attività in crisi a causa del perdurare dell’emergenza Covid. Provvedimenti che si troveranno nel nuovo decreto Sostegni e che toccheranno vari comparti: cultura, sport, moda, turismo, tessile, eventi, wedding.

Le parole del ministro

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha commentato: “Il Governo ha riconosciuto la fase di difficoltà attraversata dall’intera industria del turismo. È stato aumentato di 100 milioni il Fondo unico nazionale del turismo, in aggiunta ai 120 milioni stanziati con la legge di bilancio. Ed è stata accolta la nostra richiesta di dedicare una quota (40 milioni) alla decontribuzione per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”. E poi: “Si poteva avere di più. Ma il meglio, talvolta, è nemico del bene. Ulteriori interventi verranno avviati con le risorse a disposizione del ministero. Insomma, un bicchiere pieno a metà”.

Soldi per le spese Covid delle Regioni e non solo

In arrivo liquidità per le spese Covid delle Regioni, soldi questi utili per fronteggiare la quarta ondata e dare manforte alla campagna di vaccinazione. Pronti pure i nuovi contributi per il settore dei trasporti: come riportato dalla bozza del nuovo Dl Sostegni, ecco 80 milioni per i servizi aggiuntivi “programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi” e, se in aggiunta, pure per tutte le attività di controllo a bordo dei mezzi. Per quanto concerne gli autobus privati, è stato istituito presso il Mims un fondo da 15 milioni. Volgendo lo sguardo al settore ferroviario, a Rfi in arrivo 10 milioni l’anno, dal 2022 al 2034, per abbassare il canone di utilizzo della rete da parte di altri operatori.

Risorse per la fornitura gratuita di mascherine a studenti e insegnanti

Sempre nella bozza del Dl Sostegni sono comparsi 45,22 milioni di euro per la fornitura gratuita di mascherine Ffp2 ad alunni, insegnanti e personale scolastico in auto-sorveglianza. Fino alla fine del mese di febbraio, le scuole avranno l’opportunità di acquistare le Ffp2 nelle farmacie e presso rivenditori autorizzati che hanno detto ok al protocollo d’intesa di gennaio, cioè quello che prevede il costo di 0,75 centesimi a mascherina.

Indennizzi per eventuali danni legati ai vaccini

C’è dell’altro. Una delle novità emerse nella cabina di regia è il fondo – 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023 – per gli indennizzi relativi a eventuali danni inerenti ai vaccini anti Covid

Sostegno alle attività

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha notato: “Abbiamo stanziato in totale 390 milioni di euro, aumentato a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del Governo”. Tra le misure c’è anche la proroga fino al 31 marzo dei bonus terme non ancora utilizzati.

Bollette: via oneri si sistema

Secondo quanto indicato dalla bozza del Dl Sostegni “per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) “provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal primo gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt”. È inoltre riconosciuto alle imprese “che hanno subìto un incremento del costo per kilowattora superiore al 30 per cento” rispetto allo stesso periodo del 2019 “un credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute” per l’energia.

Telemarketing selvaggio: la riforma

“Sono soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive. Con questo strumento si punta a regolamentare un fenomeno diventato inaccettabile” ha dichiarato Giorgetti. Il Mise, in una nota, ha aggiunto: “Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni. Il provvedimento, che ha recepito nel corso del suo iter normativo i pareri e le osservazioni espressi da tutte le istituzioni e amministrazioni coinvolte – è stato puntualizzato – diventerà operativo con decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In seguito, il ministero dello Sviluppo economico avvierà anche una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini per far conoscere le procedure di attivazione dello strumento”.

Il report di Confcommercio: l’inflazione corre

Un’economia che rallenta anche a causa dell’aumento dei contagi. Dall’altra parte, l’inflazione con una stima per gennaio di un aumento dei prezzi dell’1,5 per cento su dicembre e del 4,7 per cento sull’anno. Questo è un passaggio presente nel Rapporto sulla congiuntura della Confcommercio: a gennaio il Pil scenderà del 2 per cento su dicembre, sull’anno invece dovrebbe fermarsi al +4,4 per cento. “Seppure meno stringenti rispetto alle fasi precedenti della pandemia – è indicato nel Rapporto – i più recenti vincoli alla mobilità e alla socialità sono destinati, comunque, a produrre un ridimensionamento nelle prospettive di crescita, anche per l’impatto negativo in termini aspettative degli operatori. D’altra parte, vacillando ormai il teorema della transitorietà della nuova inflazione, le prospettive economiche troverebbero una forte limitazione anche a causa della riduzione di potere d’acquisto dei redditi e della ricchezza detenuta in forma liquida”.