Ita, Lufthansa: “Partnership nostro obiettivo strategico”

Lufthansa punta a una collaborazione con Ita. È lo scopo annunciato da Carsten Spohr, ceo della compagnia aerea tedesca. “Creare una partnership con Ita – ha detto – è il nostro obiettivo strategico e stiamo guardando ai dettagli”. Lo ha affermato il Spohr rispondendo a una domanda sull’interesse di Lufthansa per Ita, nel corso della conferenza annuale del gruppo. “L’Italia è il più importante mercato in Europa per noi, e su base globale secondo solo agli Usa”, ha spiegato Spohr, rispondendo a una domanda su che tipo di partnership sia di interesse per il colosso tedesco per Ita. “L’Italia è un mercato strategico e noi pensiamo che Lufthansa sia il giusto partner per Ita”, ha aggiunto. “Vedremo cosa offre Ita e decideremo quali opzioni ci siano”, ha spiegato alla conferenza annuale del gruppo.

Il gruppo Lufthansa entra nel vivo della privatizzazione di Ita Airways e si prepara a vedere i documenti della compagnia tricolore assieme a Msc, il colosso marittimo che ha chiesto ai tedeschi di partecipare come partner industriale. Lo scorso gennaio Msc e Lufthansa hanno inviato al governo italiano una manifestazione d’interesse per rilevare la maggioranza di Ita Airways – decollata il 15 ottobre 2021 subentrando ad Alitalia – chiedendo allo Stato di restare comunque con una partecipazione di minoranza e mettendo sul piatto qualcosa come 1,2-1,4 miliardi di euro. L’11 febbraio il governo ha dato il via al processo di privatizzazione di Ita e il decreto è stato pubblicato la sera del 2 marzo in Gazzetta Ufficiale. Ora tocca all’apertura della data room. Alla stanza virtuale nella quale la compagnia tricolore ha caricato tutti i dati più sensibili potrebbero accedere anche altri soggetti interessati. “Guardiamo all’Italia da molti anni. A un certo punto – sostiene Spohr – il governo italiano ci ha messi in contatto con Msc che poi ha organizzato un appuntamento al buio e ci siamo subito innamorati”.