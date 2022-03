Esiste il nucleare sicuro? Fino a che punto possiamo fidarci dell’energia atomica? Celso Osimani, ex direttore della centrale nucleare di Trino Vercellese e co-autore insieme ad Ivo Tripputi del libro dal titolo “Il futuro dell’energia nucleare” (Ibl Libri 2022), ne parla attraverso i microfoni di “Leonifiles”, il podcast a cura dell’Istituto Bruno Leoni. Quali sono le prospettive sull’utilizzo dell’energia nucleare? Il dibattito sulla transizione ecologica e sulle strategie per combattere i cambiamenti climatici ha riportato d’attualità, in Italia, il tema del nucleare. Contrariamente a quanto pensano molti osservatori, l’energia nucleare, o meglio la produzione di energia elettrica generata dal calore della fissione nucleare, non è affatto superata. Oltre alle centinaia di reattori nucleari in esercizio nel mondo, molti progetti innovativi sono in corso di sviluppo, la maggior parte dei quali è in fase avanzata e pronta per essere realizzata. Obiettivo del libro è quello di dare al lettore una visione panoramica sull’evoluzione di una tecnologia che si pone sempre più come uno dei principali strumenti per affrontare le questioni ambientali, i mutamenti del clima, la ridotta disponibilità di alcuni combustibili fossili, la volatilità dei loro costi, le implicazioni geopolitiche e la prospettiva di un significativo aumento del consumo di energia elettrica nei paesi sviluppati, anche per la mobilità, e nei paesi in via di sviluppo.

(*) Clicca qui per ascoltare il podcast