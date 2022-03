Inps: reddito di cittadinanza per 1,1 milioni di famiglie

Nel mese di febbraio ammontano a 1,1 milioni le famiglie con il reddito o la pensione di cittadinanza (quindi per un totale di 2,4 milioni di persone coinvolte). È quanto emerge dall’Osservatorio Inps, dove è spiegato che rispetto a gennaio è registrata una diminuzione di circa 245mila nuclei, ritenuta fisiologica per l’aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive uniche. Pertanto, l’importo medio percepito è di 583 euro.

Tra gli altri dati, da evidenziare c’è quello relativo alle famiglie con il beneficio con un solo componente, che a febbraio sono 481.864, ovvero il 43,46 per cento dei nuclei complessivi. Inoltre, i nuclei con presenza di disabili toccano quota 200mila, con oltre 459mila persone coinvolte. L’importo medio è di 576 euro, con un minimo di 455 euro per i nuclei composti da una sola persona a 780 euro per quelli composti da cinque persone.

Infine, la distribuzione per aree geografiche presenta 212mila famiglie beneficiarie al Nord (con 417mila persone interessate), 162mila nuclei al Centro con 322mila persone interessate e più di 733mila famiglie al Sud e nelle Isole con quasi 1,75 milioni persone interessate. Per la cronaca, le revoche nel periodo gennaio-febbraio 2022 riguardano circa 11mila nuclei, le decadenze sono state quasi 116mila.