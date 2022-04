Istat, costruzioni: a febbraio bene l’indice di produzione

A febbraio si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 3,9 per cento rispetto a gennaio. Questo quanto indicato dall’Istat. Infatti, secondo i numeri forniti dall’Istituto nazionale di statistica, “nella media del trimestre dicembre 2021-febbraio 2022 la produzione nelle costruzioni aumenta del 5,8 per cento nel confronto con il trimestre precedente”.

Su base tendenziale, va segnalato, “sia l’indice corretto per gli effetti di calendario sia l’indice grezzo crescono del 20,9 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a febbraio 2021). Nella media dei primi due mesi del 2022 – ha terminato l’Istat – l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 18,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce del 20,7 per cento”.