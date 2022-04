Benzina e diesel: ancora rialzi dei prezzi

Per benzina e diesel ancora un rialzo dei prezzi. Secondo quanto indicato dall’AdnKronos, “si fa sentire il secondo balzo consecutivo delle quotazioni internazionali di benzina e gasolio, salite ieri rispettivamente di sette e otto centesimi al litro. Brent sui 103 dollari”.

In base alle indicazioni riportate dall’agenzia di stampa, le medie dei prezzi praticati alla pompa “in modalità self-service sono a 1,78 euro/litro per la benzina e a quasi 1,79 per il gasolio. Prezzi, ricordiamo, condizionati dalla riduzione delle accise in vigore dal 22 marzo scorso: senza i 30,5 centesimi di “sconto” fiscale saremmo ancora ben oltre i 2 euro/litro”.

Ancora l’AdnKronos: “Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self-service a 1,779 euro/litro (invariato, compagnie 1,784 pompe bianche 1,767), diesel a 1,785 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,788, pompe bianche 1,776). Benzina servito a 1,915 euro/litro (+1, compagnie 1,958 pompe bianche 1,829), diesel a 1,923 euro/litro (+2, compagnie 1,966, pompe bianche 1,838). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,8,55 pompe bianche 0,852), metano servito a 2,190 euro/chilo (+5, compagnie 2,282, pompe bianche 2,117), Gnl 2,808 euro/chilo (-4, compagnie 2,787 euro/chilo, pompe bianche 2,825 euro/chilo). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self-service 1,860 euro/litro (servito 2,083), gasolio self-service 1,871 euro/litro (servito 2,099), Gpl 0,931 euro/litro, metano 2,737 euro/chilo, Gnl 2,737 euro/chilo”.