Draghi firma la stangata di maggio

Causa le pesanti spese di guerra, che s’aggiungono a debito pubblico e costi vari per ben figurare con Ue e Bce, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno ricevuto ordine da Mario Draghi di sparare ad alzo zero su redditi familiari, uomo di strada e su chi per ammazzare la tristezza decide per un giorno di godersi la vita. Il governo Draghi si sta trasformando in un incubo ben peggiore dei precedenti esecutivi. La sua posizione verso i redditi medio-bassi è la stessa di Mario Monti, ovvero le famiglie devono fare sacrifici e vivere nelle ristrettezze, nella costante paura di perdere da un giorno all’altro casa, lavoro e risparmi. Ben si comprende come questa logica incentivi soltanto odio verso i rappresentanti istituzionali e scarsa propensione a credere a governo e stato: il cittadino allora di difende al pari d’un ratto nel mirino dei disinfestatori.

Quindi accantona danaro contante e beni preziosi in luogo segreto, usa banconote di piccolo taglio (dai 20 ai 50 euro) ed al supermercato ci va tutti i giorni, per non correre il rischio di essere fermato da agenti del fisco che potrebbero chiedere lumi su una spesa superiore ai duecento euro. Ma partiamo da quest’ultima nuova, perché da fine maggio potremmo notare al supermercato due anonimi signori in borghese accanto alle casse, intenti a controllare quanto e come si stia pagando per alimenti e simili. Il controllo dovrebbe scattare a campione, su sessanta milioni d’italiani con molta probabilità verranno controllati non più di 300mila consumatori in una forbice che comprende dai supermercati agli ipermercati. Il controllo scatterebbe per importi in contante superiori ai centocinquanta euro e per l’acquisto di generi alimentari di lusso: aragoste, astici, champagne, caviale, quantità eccessive di culatello, superalcolici particolarmente esclusivi, frutt