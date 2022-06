La polizza Unit Linked: significato e funzioni

Con polizze Unit Linked si intendono polizze assicurative del Ramo III il cui rendimento dipende dall’andamento di un sottostante ossia di un paniere di fondi in cui i premi sono investiti. In altri termini, si tratta di un investimento finanziario con in vestito assicurativo. Se voglio comprare questo tipo di prodotto devo essere perfettamente cosciente, come sempre, di ciò che sto acquistando; dei vantaggi e degli svantaggi, benefici e rischi. Entriamo nel dettaglio. La Unit Linked consente di combinate i vantaggi di una copertura assicurativa con i vantaggi di una gestione finanziaria attiva. Sotto il profilo finanziario (il sottostante) si possono quindi combinare soluzioni e strategie il linea con le aspettative personali di ognuno e soprattutto con le differenti propensioni al rischio.

Il prodotto finanziario sottostante, infatti, può risentire delle oscillazioni dei mercati e quindi occorre stabilire sin da subito se il sottoscrittore è disponibile a raggiungere più alti rendimenti sopportando però di maggiore volatilità oppure preferisce avere performance più ridotte ma minori possibilità di perdite. In altri termini si deve costruire il portafoglio sottostante sul profilo di rischio del contraente.

Sotto il profilo assicurativo si può invece godere dei vantaggi che offre la polizza. Vediamo questi ultimi nel dettaglio:

1) Copertura caso morte: i beneficiari della polizza (che possono essere gli eredi legittimi o i soggetti indicati del sottoscrittore) possono riscattare il capitale con una maggiorazione proporzionata all’età del contraente.

2) Possibilità di convertire la polizza in rendita generalmente dopo 5 anni dalla sottoscrizione.

3) Godere dei benefici successori: esenzione dall’Irpef per la quota riferita al caso morte ed esenzione dalle spese di successione.

4) Protezione del patrimonio: insequestrabilità e impignorabilità delle somme (fatte salve le specifiche disposizioni di legge).

5) Possibilità di mettere a pegno il prodotto per eventuali operazioni di affidamento.

A chi si riferisce allora questo tipo di prodotto? Chi è il sottoscrittore ideale? È colui che vuole conciliare i vantaggi assicurativi di cui abbiamo parlato con i vantaggi di una gestione attiva finanziaria. La Unit Linked può quindi rappresentare una valida alternativa di investimento dei propri risparmi o di diversificazione del proprio portafoglio e si può anche conciliare con la possibilità di incrementare il valore con specifici piani di accumulo mensili o annuali. Da non sottovalutare l’opportunità della protezione del patrimonio finanziario dalle “aggressioni esterne” essendo questo prodotto, come abbiamo detto, impignorabile e insequestrabile (nei limiti stabiliti dalla legge).

Alto punto di forza della polizza è rappresentato dal fatto di poter indicare come beneficiario un soggetto terzo al di fuori dell’asse ereditario (convivente, erede illegittimo). Elemento questo che negli ultimi anni è diventata esigenza di molti. Come sempre è di fondamentale importanza affidarsi a società di gestione del risparmio serie e a consulenti preparati in grado di poter consigliare il prodotto specifico sia in termini assicurativi che di sottostante finanziario.