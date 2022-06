Bce, il vertice d’emergenza fa scendere lo Spread

La notizia è anticipata dal Corriere della Sera. La Banca centrale europea ha tenuto oggi un vertice d’emergenza per discutere le attuali condizioni dei mercati. La Bce ha incaricato gli uffici tecnici di “accelerare il completamento di un nuovo strumento anti-frammentazione” da sottoporre poi al Consiglio direttivo. Lo comunica la Bce dopo la riunione d’emergenza per l’allarme spread. Dopo l’annuncio il differenziale tra i Bund tedeschi e i Btp italiani è sceso a 223,9 punti, con il rendimento del titolo italiano in calo di 29,1 punti base al 3,872 per cento.

Ieri sera dopo un balzo degli spread e dei rendimenti dei titoli pubblici, specie quelli italiani, Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, aveva detto che la banca non tollererà “cambiamenti alle condizioni finanziarie che vadano oltre i fondamentali e minaccino la trasmissione della politica monetaria”.

I governatori della Bce sono stati invitati a sottoscrivere la decisione di usare, in risposta alla deflagrazione dello spread, i reinvestimenti del Programma pandemico Pepp. Lo scrive la Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Il meeting, convocato in videoconferenza, si è focalizzato su come reagire alla volata dei rendimenti dei Btp, secondo le fonti dell’agenzia americana.

Lo spread Btp-Bund risale leggermente a metà mattinata dopo la caduta dell’avvio sull’attesa per la riunione straordinaria della Bce. Il differenziale sulla piattaforma Bloomberg ora segna quota 222 punti contro il minimo di 213 punti toccato nelle prime ore. Il rendimento del decennale resta sotto il 4 per cento a 3,97 per cento. Rispetto alla caduta registrata all’inizio della giornata (da confrontare coi 241 punti e il rendimento al 4,16 per cento della chiusura di martedì) l’effetto è ora più contenuto.