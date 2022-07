Già commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nonché direttore del dipartimento Affari fiscali del Fondo Monetario Internazionale, Carlo Cottarelli è l’ospite di questa nuova puntata della “Cura Ri-Costituente”. L’economista, oggi direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, fa un’analisi della situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, a cominciare dall’inflazione, per poi fare alcune considerazioni su temi centrali come il contenimento della spesa pubblica, i salari, la burocrazia e il mondo delle imprese.