Istat, costruzioni: a maggio cala la produzione

“A maggio 2022 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dello 0,1 per cento rispetto ad aprile”.

Questa la fotografia scattata dall’Istat, che insiste: “Nella media del trimestre marzo-maggio 2022 la produzione nelle costruzioni aumenta del 4,7 per cento nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale – prosegue l’Istituto nazionale di statistica – l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 16,9 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di maggio 2021), mentre l’indice grezzo registra una crescita del 21 per cento”.

Tra l’altro, nella media dei primi cinque mesi dell’anno, “l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 18,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce del 18,5 per cento”.

Questa la situazione, mentre il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni odierne in Senato, spiega: “Per quanto riguarda le misure per l’efficientamento energetico e più in generale i bonus per l’edilizia, intendiamo affrontare le criticità nella cessione dei crediti fiscali, ma al contempo ridurre la generosità dei contributi”.

Il mercato delle costruzioni nell’Eurozona

A maggio il mercato delle costruzioni nell’Eurozona, secondo l’Eurostat, è in crescita. Rispetto a dodici mesi fa, la produzione sale al 2,9 per cento nell’Eurozona e del 3,8 per cento nell’Unione europea allargata.