Smartphone: vendite in calo

Un 2021 positivo, un 2022 per il momento da dimenticare. Il mercato degli smartphone sta vivendo una fase non proprio idilliaca. In base a quanto indicato da Canalys, società di analisi, il secondo trimestre dell’anno mostra un -9 per cento rispetto allo stesso periodo di dodici mesi fa. I motivi? Il settore soffre sia per una riduzione dei volumi di vendita, sia per le scelte effettuate dai consumatori. Quest’ultimi, infatti, propendono a muoversi in direzione di una fascia più bassa di prodotti.

LE QUOTE DI MERCATO

In relazione, invece, alle quote di mercato è possibile notare degli incrementi osservando Apple e Samsung. Quest’ultima è il produttore principale nel secondo semestre (+3 per cento rispetto al 2021, con una fetta del 21 per cento sul totale). La Mela – al secondo posto – va dal 14 per cento al 17 per cento di market share, sorpassando Xiaomi, che occupa la piazza d’onore di questo podio. A seguire spuntano Oppo (10 per cento) e Vivo (9 per cento).

LE OSSERVAZIONI

Runar Bjørhovd, Research Analyst di Canalys, fa il punto sull’atteggiamento delle aziende, obbligate a fronteggiare una domanda debole. Una situazione, questa, che costringe a rivedere le strategie trimestrali. Il tutto in quadro di aumento dell’inflazione e dell’accumulo di scorte, con i produttori impegnati, loro malgrado, a ripensare il proprio portafoglio per i restanti mesi dell’anno. Secondo gli analisti, poi, il calo del 9 per cento va “pesato” anche in rapporto alla domanda elevata di un anno fa, con una impennata dei consumi che fa da contraltare al difficile periodo del 2020. Toby Zhu, altro analista di Canalys, nota: “Una profonda collaborazione con i canali per monitorare lo stato dell’inventario e della fornitura sarà fondamentale per i fornitori per identificare le opportunità a breve termine, mantenendo al contempo sane partnership di canale nel lungo periodo”.