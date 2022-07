Gas, flusso Nord Stream scende al 20 per cento

I rifornimenti di gas attraverso Nordstream sono scesi al 20 per cento a causa della chiusura di un’altra turbina. È quanto sostiene Tass. L’Agenzia di stampa russa riporta una notizia di Gascade, il gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del gasdotto Nord Stream 1. Secondo la dichiarazione, 1,28 milioni di metri cubi all’ora, circa il 20 per cento della portata massima di Nord Stream, è stato trasportato attraverso Nord Stream in conformità con le applicazioni.

La compagnia statale del gas russa, Gazprom, aveva annunciato di voler ridurre l’erogazione dal 40 al 20 per cento della capacità del gasdotto. Mosca afferma che ciò è dovuto a problemi tecnici causati dalle sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina, ma Berlino accusa la Russia di usare il gas come un’arma di ricatto. Il governo tedesco è preoccupato per l’inverno, quando saliranno i consumi di gas. Ieri i depositi di stoccaggio risultavano pieni al 66,4 per cento. L’obiettivo dell’esecutivo è di arrivare al 75 per cento il primo settembre, all’85 per cento il primo ottobre e al 95 per cento il primo novembre.

Il prezzo del gas scende sotto i 200 euro al megawattora dopo le parole del portavoce del Cremlino Dmitri Peskov sul taglio del flusso deciso da Gazprom su Nord Stream a causa dei lavori di manutenzione. Secondo Peskov, “man mano che questi lavori verranno eseguiti, Gazprom sarà in grado di pompare di più”. Ad Amsterdam le quotazioni sono scese a 196 euro al megawattora, con un calo del 2 per cento rispetto alla chiusura di ieri.

A Londra il prezzo è sceso a 403 penny al Mmbtu (-0,2 per cento). Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 27 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 34 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. “Eni – scrive la multinazionale del petrolio sul proprio sito – si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom”.