Donne ed economia: gli Stati generali delle donne

Le donne e le politiche economiche di genere devono tornare al centro dell’agenda politica dei decisori istituzionali. Ritorna l’appuntamento degli Stati generali delle donne, l’evento di riferimento per il lavoro delle donne e le imprese al femminile. Si svolgerà a Milano, presso la Regione Lombardia, a partire dal 24 ottobre 2022. Le donne, con il loro lavoro e le loro imprese, sono un prezioso e concreto strumento per dare risposta all’Italia che verrà, rappresentando un incisivo acceleratore straordinario allo sviluppo del Paese in una prospettiva che per la prima volta riesce a mettere insieme crescita economica e sviluppo sostenibile.

Le imprese femminili, l’approccio one health, la ricerca dello sviluppo sostenibile, la creazione sostenibile del valore, l’emergere di nuovi materiali da fonti rinnovabili, lo sviluppo del riuso delle produzioni attraverso la bioeconomia circolare, l’analisi e il superamento degli effetti negativi di alcune produzioni, contrastando l’inquinamento di intere aree, l’utilizzo degli scarti di un’attività economica per produrre nuova ricchezza e la tanto ricercata innovazione sono tematiche che le donne imprenditrici vogliono affrontare, presentando la dovuta attenzione, ricerca e progettualità. Tante e variegate sono le attuali urgenze sociali, non più rinviabili, alle quali le donne sono chiamate a dare velocemente una risposta, in una conversazione tra generazioni, competenze e tecnologie emergenti innovative e sostenibili.

Tra i panel meritevoli di attenzione, particolarmente interessante è il topic dedicato a “Donne&Economia: tra azioni territoriali verso l’Europa che verrà”, moderato da Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne, che vedrà la partecipazione delle donne imprenditrici e visionare dell’innovazione, con la partecipazione di Sabrina Zuccalà, presidente della 4ward360, società attiva nella ricerca, produzione e applicazione di formulati in nano-tecnologia per istituzioni pubbliche, musei, società private, Marina Militare, Aereonautica e aziende dell’aerospazio. Grazie alle testimonianze autorevoli di donne che stanno scrivendo un capitolo importante dell’innovazione tecnologica della nostra Penisola, come la storia e l’attualità della presidente Sabrina Zuccalà dimostra, gli Stati generali delle Donne diventano un Forum autorevole e permanente, interlocutore privilegiato per le istituzioni che operano nell’ambito delle politiche del lavoro, dell’economia, della finanza, dei diritti, della cultura, dello sviluppo e dell’ambiente.

Da numerosi anni, la presidente Sabrina Zuccalà è attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di formulati nanotecnologici per la protezione e conservazione delle superfici materiche e per la formulazione di progetti innovativi e sostenibili legati alle nano-materie. Nel 2008 l’azienda 4ward360, dopo anni di studio in collaborazione con i più importanti Think Tank dell’innovazione ed esperti ricercatori, ha introdotto nel mercato nazionale ed Internazionale il primo formulato nanotecnologico per conferire proprietà idro e oleo repellenti alle superfici, rivoluzionando tutti i tradizionali sistemi protettivi conservativi fino al momento conosciuti e impiegati. Una storia di successo manageriale, imprenditoriale e di ricerca innovativa tutta al femminile che merita di essere conosciuta, divenendo un esempio per le giovani generazioni e per le donne che faranno impresa nel prossimo futuro.