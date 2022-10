L’Amministrazione pubblica all’epoca del Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è ormai considerato come la principale risposta alla crisi sociale ed economica del nostro Paese. Tra gli obiettivi a cui si mira attraverso il finanziamento di più di 235,14 miliardi di euro, tra fondi europei e risorse interne, vi è il rinnovamento di una Pubblica amministrazione ancora non al passo con i tempi.

Il tema dell’efficientamento della Pubblica amministrazione, pregiudicata da interventi normativi che ne hanno impoverito professionalità e competenze, è centrale. E proprio in vista dell’attuazione del piano, che può definirsi un progetto senza precedenti per consistenza degli obiettivi prefissati e volume delle risorse implicate, occorre una Pa “ri-abilitata”. Solo in questo modo, alla domanda se il Pnrr rappresenti una sorta di parentesi nelle vicende del settore pubblico del nostro Paese, destinata a chiudersi nel momento in cui gli investimenti avranno fine, potrà darsi risposta negativa, rappresentando in questo modo il primo vero passo per un cambiamento importante.

I pilastri principali nei quali si sta intervenendo sono:

– professionalità: potenziamento delle capacità organizzative del personale pubblico;

– digitalizzazione: acquisizione di strumenti e arricchimento delle competenze digitali;

– accessibilità: trasparenza e semplificazione dei meccanismi di selezione del personale;

– Amministrazione efficiente: sburocratizzazione dell’attività amministrativa.

Tra le ultime decisioni assunte dall’uscente Consiglio dei ministri lo scorso 6 ottobre, c’è l’approvazione di un regolamento che interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni, al fine di consentire la partecipazione ai cittadini di Paesi terzi e garantire l’equilibrio di genere. Ma la volontà di potenziare la politica di empowerment dell’Amministrazione deve essere accompagnata da una costante attenzione al vero cuore della Pa: le persone. In tale prospettiva, i programmi di crescita e di valorizzazione del personale, non solo potenziale ma esistente, sono vitali. Occorre un’analisi vera del fabbisogno umano e delle reali competenze di cui la Pubblica amministrazione necessita, un’analisi che non sia strettamente legata ai programmi e ai consensi politici e finalizzata alla creazione di un’occupazione precaria.

Non bisogna, dunque, cadere nell’equivoco di fondo e limitarsi alla sommatoria delle risorse economiche messe a disposizione per l’attuazione dell’ambizioso piano di riforme. Occorre guardare oltre il 2030 e assumere la consapevolezza che le somme stanziate, seppur cospicue, non saranno mai sufficienti per il completamento della trasformazione desiderata se non si attua una vera e propria mutazione interna. A più di un anno dall’approvazione italiana del piano non c’è più spazio per la fase della proclamazione degli obiettivi, occorre gettare realmente le fondamenta per la concreta realizzazione degli stessi.