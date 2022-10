Fmi alza stima Pil Italia 2022 a +3,2 per cento

Previsioni in rialzo per il Pil italiano nel 2022. È quanto emerge dalla revisione del Fondo monetario internazionale. “Più di un terzo dell’economia globale si contrarrà nel 2023, mentre le tre maggiori economie – Usa, Cina e Unione europea – continueranno lo stallo. In breve, il peggio deve ancora venire e per molti il 2023 sarà avvertito come recessione”, afferma il capo economista del Fmi Pierre-Olivier Gourinchas. Che sentenzia: “L’invasione della Russia continua a destabilizzare con forza l’economia globale”.

Dopo il +6,6 per cento del 2021, il Pil è atteso salire quest’anno del 3,2 per cento, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio (+0,9 punti su aprile). Per il 2023 invece l’Fmi taglia le sue previsioni di 0,9 punti percentuali (-1,9 punti su aprile), stimando una contrazione dell’economia dello 0,2 per cento. Nel 2022 l’Italia cresce così più della Germania (+1,5 per cento) e della Francia (+2,5 per cento). In Italia la ripresa dei servizi turistici e della produzione industriale nella prima metà del 2022 ha contribuito a previsioni di crescita del 3,2 per cento che è attesa “rallentare fortemente” nel 2023.

Rallenta, intanto, la crescita tedesca e francese nel 2023. Il Fmi stima che il pil della Germania si contrarrà il prossimo anno dello 0,3 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto alle previsioni di luglio) dopo aver segnato un +1,5 per cento nel 2022 (+0,3 punti). La Francia invece è attesa crescere del 2,5 per cento quest’anno (+0,2 punti) e dello 0,7 per cento il prossimo (-0,3). Frenano anche la Spagna e la Gran Bretagna. L’economia britannica crescerà dello 0,3 per cento nel 2023 (-0,2 punti) e quella spagnola dell’1,2 per cento (-0,8). “Nubi di tempesta si addensano” sull’economia globale, sulla quale gravano rischi al ribasso. Il Fmi conferma la crescita del 2022 al +3,2 per cento ma rivede al ribasso quella del 2023 al 2,7 per cento (-0,2 punti percentuali sulle stime di luglio).